Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова заметно постройнела и позволила себе появиться на публике в прозрачном шифоновом платье.
Проскурякова в последнее время хорошо поработала над собой. Юлия сумела избавиться от лишних килограммов и обратилась за помощью к стилистам. Профессионалы в области моды и красоты сделали женщине короткую стрижку каре и осветлили волосы.
Преображённая супруга певца и композитора почувствовала себя красивой и уверенной в себе, поэтому не испугалась показаться на публике в смелом наряде.
Проскурякова стала гостей светского мероприятия. Её эффектное появление приковало к себе всеобщее внимание.
В честь праздника Юлия нарядилась в так называемое "голое" платье. Стильный образ она дополнила клатчем и босоножками.
Удачные снимки с торжества женщина опубликовала в своём Instagram-аккаунте.
Поклонники забросали Юлию комплиментами.
"Какая вы стали утонченная";
"Прическа и платье — все подобрано идеально";
"Достойная жена маэстро!";
"Юля, вы с годами расцветаете";
"День ото дня все хорошеет", — комментирую образ Проскуряковой фолловеры.
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