Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова заметно постройнела и позволила себе появиться на публике в прозрачном шифоновом платье.

Проскурякова в последнее время хорошо поработала над собой. Юлия сумела избавиться от лишних килограммов и обратилась за помощью к стилистам. Профессионалы в области моды и красоты сделали женщине короткую стрижку каре и осветлили волосы.

Преображённая супруга певца и композитора почувствовала себя красивой и уверенной в себе, поэтому не испугалась показаться на публике в смелом наряде.

Проскурякова стала гостей светского мероприятия. Её эффектное появление приковало к себе всеобщее внимание.

В честь праздника Юлия нарядилась в так называемое "голое" платье. Стильный образ она дополнила клатчем и босоножками.

Удачные снимки с торжества женщина опубликовала в своём Instagram-аккаунте.

Поклонники забросали Юлию комплиментами.

"Какая вы стали утонченная"; "Прическа и платье — все подобрано идеально"; "Достойная жена маэстро!"; "Юля, вы с годами расцветаете"; "День ото дня все хорошеет", — комментирую образ Проскуряковой фолловеры.

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