Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет. Ударник скончался в больнице Лондона в окружении семьи.

В начале августа появилась информация, что Уоттс не поедет на осеннее турне по США. Причина — недавно перенесенная медицинская процедура. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на представителя ударника.

Официальная информация о процедуре исполнителя до сих пор неизвестна. При этом 17 лет назад у Уоттса был диагностирован рак горла.

Барабанщик The Rolling Stones был одним из самых спокойных музыкантов в группе. Уоттс присоединился к коллективу через год после его основания. Позже он работал над дизайном обложек альбомов группы и много раз гастролировал с собственным джазовым коллективом the Charlie Watts Quintet.

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