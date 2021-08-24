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Врач-реабилитолог оценил состояние крайне истощенной МакSим

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Кадры, на которых певице МакSим помогают спускаться с лестницы заставили публику ужаснуться. Борьба со смертельным недугом отняла у исполнительницы все силы. Поклонники обратили внимание на страшную худобу артистки, которая весит не более 35 килограмм.

Видео: Певица МакSим учиться заново ходить и весит 35 килограмм: Кадры из реабилитационного центра

После выписки из больницы, певица не желает показываться на глаза публике, так как её внешний вид может напугать окружающих.

Папарацци всё же подстерегли артистку у клиники, куда она ездила для снятия швов. На кадрах наглядно видно, что Марина Абросимова (настоящее имя певицы) просто истаяла — от неё остались одни косточки.

38-летняя певица с трудом переставляет ноги, а затем в изнеможении присаживается на ближайшую лавочку.

Эксперта-реабилитолог сразу увидел в певице человека, который длительное время был обездвижен. Медик ообратил внимание на недостаток мышечной массы у певицы. О длительной болезни свидетельствует также бледная кожа девушки.

Эксперт объяснил, как непросто придётся Марине возвращаться к обычному образу жизни.

"Сейчас очень важно не просто двигаться в домашних условиях, а проводить реабилитацию под наблюдением врача 24/7, например, в пансионате или санатории — это обеспечит оптимальное восстановление. Дать рекомендации по видео очень сложно, ведь я не знаю историю болезни пациентки. Но если бы я занимался с певицей, она бы за неделю уверенно встала на ноги и пошла самостоятельно. Для меня важны не только медицинские процедуры, но и всесторонняя поддержка организма", — объяснил врач-невролог, реабилитолог Ринат Акбаров в беседе с "Комсомольской правдой".

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Автор: Елена Былкина
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