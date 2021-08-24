Кадры, на которых певице МакSим помогают спускаться с лестницы заставили публику ужаснуться. Борьба со смертельным недугом отняла у исполнительницы все силы. Поклонники обратили внимание на страшную худобу артистки, которая весит не более 35 килограмм.
После выписки из больницы, певица не желает показываться на глаза публике, так как её внешний вид может напугать окружающих.
Папарацци всё же подстерегли артистку у клиники, куда она ездила для снятия швов. На кадрах наглядно видно, что Марина Абросимова (настоящее имя певицы) просто истаяла — от неё остались одни косточки.
38-летняя певица с трудом переставляет ноги, а затем в изнеможении присаживается на ближайшую лавочку.
Эксперта-реабилитолог сразу увидел в певице человека, который длительное время был обездвижен. Медик ообратил внимание на недостаток мышечной массы у певицы. О длительной болезни свидетельствует также бледная кожа девушки.
Эксперт объяснил, как непросто придётся Марине возвращаться к обычному образу жизни.
"Сейчас очень важно не просто двигаться в домашних условиях, а проводить реабилитацию под наблюдением врача 24/7, например, в пансионате или санатории — это обеспечит оптимальное восстановление. Дать рекомендации по видео очень сложно, ведь я не знаю историю болезни пациентки. Но если бы я занимался с певицей, она бы за неделю уверенно встала на ноги и пошла самостоятельно. Для меня важны не только медицинские процедуры, но и всесторонняя поддержка организма", — объяснил врач-невролог, реабилитолог Ринат Акбаров в беседе с "Комсомольской правдой".
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