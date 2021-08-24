Басков вышел на красную дорожку с красавицей мамой

Моложавость и красота родительницы Николая Баскова восхитили сестру Игоря Крутого. Публика тоже была поражена тому, что у 44-летнего исполнителя может быть такая молодая мама.

Николай Басков с мамой

Натуральный блондин российской эстрады сейчас не женат. Видимо, дамы сердца у певца тоже нет, однако он всё-таки нашёл, с кем ему выйти на красную дорожку музыкального фестиваля "Новая волна-2021" в Сочи. Певец похвастался по-настоящему любимой женщиной — своей мамой Еленой Николаевной.

Женщине недавно исполнилось 66 лет, но она выглядит значительно моложе своих лет.

Елена Николаевна облачилась в платье в горошек, дополнив образ стильными остроносыми туфлями и белой элегантной сумочкой.

Эффектная женщина приковала к себе внимание не только публики, но и сестры Игоря Крутого Аллы.

Девушка не удержалась и выразила своё восхищение в Instagram.

"А какая красавица мама Коли Баскова! Я о ней хочу говорить, а она — о моей маме! Елена Николаевна, дорогая! Это ваш вечер! Вы воспитали замечательно сына!" — написала она под фотографией родительницы исполнителя хита "Шарманка".

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