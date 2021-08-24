Почти разведённая Ивлеева ушла в отрыв с Басковым

В Сеть попали кадры, на которых Настя Ивлеева и Николай Басков устроили неистовые "грязные танцы".

Николай Басков уже не впервые позволяет себе неприличные танцы. Ранее он отличился тем, что залез под юбку Нонне Гришаевой во время одного из праздничных торжеств.

Теперь Басков в ярко-зелёном костюме оккупировал телеведущую Настю Ивлееву. Исполнитель хита "Шарманка" заметно вышел из образа степенного и романтичного певца с оперным голосом.

Под песню "Фантазёр" он стал вульгарно обнимать ногами Ивлееву и целовать её в шею.

К счастью, Настю было трудно чем-либо смутить. Звезда в обтягивающем красном платье с открытыми плечами и большим декольте подыграла Баскову, извиваясь вокруг него словно загипнотизированная кобра.

Остановил вакханалию супруг Пугачёвой Максим Галкин. Он что-то шепнул приятелю на ухо, и Басков послушно отпрянул от Ивлеевой.

Примечательно, что Настя сейчас переживает непростой период своей жизни, так как разводится с мужем рэпером Элджеем.

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