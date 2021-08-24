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Почти разведённая Ивлеева ушла в отрыв с Басковым

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В Сеть попали кадры, на которых Настя Ивлеева и Николай Басков устроили неистовые "грязные танцы".

Почти разведённая Ивлеева ушла в отрыв с Басковым

Николай Басков уже не впервые позволяет себе неприличные танцы. Ранее он отличился тем, что залез под юбку Нонне Гришаевой во время одного из праздничных торжеств.

Теперь Басков в ярко-зелёном костюме оккупировал телеведущую Настю Ивлееву. Исполнитель хита "Шарманка" заметно вышел из образа степенного и романтичного певца с оперным голосом. 

Под песню "Фантазёр" он стал вульгарно обнимать ногами Ивлееву и целовать её в шею.

К счастью, Настю было трудно чем-либо смутить. Звезда в обтягивающем красном платье с открытыми плечами и большим декольте подыграла Баскову, извиваясь вокруг него словно загипнотизированная кобра.

Остановил вакханалию супруг Пугачёвой Максим Галкин. Он что-то шепнул приятелю на ухо, и Басков послушно отпрянул от Ивлеевой.

Примечательно, что Настя сейчас переживает непростой период своей жизни, так как разводится с мужем рэпером Элджеем.

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Автор: Елена Былкина
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