Рэпер Элджей спел о разводе с Ивлеевой

Алексей Узенюк (настоящее имя рэпера Элджея) презентовал новую песню. Поклонники догадались, что песня посвящена расставанию с ведущей "Орла и решки" Анастасии Ивлеевой. Сама Настя ранее подтвердила, что их брак потерпел крах.

Если действительно поверить в то, что Узнюк решил в своём творечестве высказаться на тему развода, то выходит, что инициатором разрыва стал именно рэпер.

Ивлеева же говорила о том, что она первая съехала от супруга, чтобы разобраться в себе.

Звёзды часто высказываются на личные темы в своём творчестве. Так после расставания делали Ольга Бузова и Давид Манукян. Творчество бывших возлюбленных представляет собой своеобразный диалог, в котором можно прочитать взаимные упрёки и страдания.

Теперь Элджей прибегнул к такому модному приёму.

"Я не твой, слышишь, больше я не твой! Ты мне нравилась прежней! Прошу, только никакой слежки. Пойми, я больше не твоя пешка. Прости, я орел, а ты — решка. Я устал тебе говорить… Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл", — поёт рэпер в своей новой композиции под названием "Она тебя любит".

Ивлеева уверяет, что измен в их браке не было, и расстаются они не по причине предательства с чьей-либо стороны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.