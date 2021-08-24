Дмитрий Исхаков назвал "страшным сном" условие для встреч с дочерью

После развода четырехлетняя девочка Мия осталась жить с Полиной Гагариной. Фотограф Дмитрий Исхаков пожаловался на правила общения с наследницей, которые установила певица.

Дмитрий Исхаков заявил, что ему не нравится то, что приходится просить разрешение у экс-супруги для встреч с дочерью.

"Мне в самом страшном сне никогда не приснилось бы, что мне придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь", — посетовал Дмитрий в своём Instagram-аккаунте.

Фотограф не объяснил, в чем именно заключается неудобство в установленном формате общения с наследницей. При этом его жалоба говорит о том, что ситуация его весьма раздражает.

Супруги развелись в 2020 году после шести лет брака.

Четырехлетняя дочка Мия живет с мамой. Исхаков скучает по дочери, часто рассуждая о "своем опыте отцовства" в своём микроблоге.

Супруги не стали посвещать публику в свои личные проблемы, поэтому причина расставания одной из красивейших пар отечественного шоу-бизнеса до сих пор неизвестна.

Гагарина, презентуя свой новый альбом, призналась, что в какой-то момент поняла, что "всё, хватит". Сейчас артистка наслаждается свободой, позволяя себе немного похулиганить.

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