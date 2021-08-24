EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Госдуме предложили созвать саммит "Украинская платформа"
Песков: Путин остаётся лидером "Единой России"
Глава СКР потребовал доклад по исчезновению и гибели детей в Тюменской области
Российская система ПВО видит все западные "стелс"-самолеты
Программист прокомментировал инициативу ОНФ сажать за подмену номеров
В МИД Украины опровергли новость о захвате самолёта в Кабуле
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться
Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей
Эвакуация из Афганистана: какие у Запада средства влияния на Талибан?

Ипотеку за квартиру Макеевой выплатили родители-пенсионеры

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Анастасия Макеева живет в шикарной квартире за 50 миллионов рублей. Как оказалось, артистка переоценила свои возможности и ей пришлось просить помощи у престарелых родителей.

Ипотеку за квартиру Макеевой выплатили родители-пенсионеры

39-летняя Анастасия Настя является собственницей шикарной недвижимости в Москве. В Подмосковье у неё есть хороший особняк.

В столице Макеева обосновалась с размахом — поселилась в квартире площадью 130 кв м рядом  с Лосиным островом и метро Бульвар Рокоссовского.

Похожие квартиры в этом районе продаются за 50 млн. руб.

Макеева взяла ипотеку и купила недвижимость в строящемся дом. Ипотеку актриса оформила в 2008-м году, но обосновалась в сказочных апартаментах только в 2018-м.

Ошибкой актрисы было то, что она взяла ипотеку в долларах, послушав советы друзей банкиров.

"Это была моя ошибка, никого не виню в этом. Мне казалось, что это более выгодная история. Другой вопрос, что банк не предоставил мне реструктуризацию… Вся страна была в такой патовой ситуации. Когда ты засыпаешь, у тебя кредит $3 тысячи долларов в месяц — и вчера это 70 тыс. руб. А сегодня уже 200 тыс. руб. с лишним. Мою квартиру выставили на торги, я могла ее потерять", — рассказала Макеева в одном из телевизионных интервью.

Спасли дочь родители. Матери Макеевой пришлось продать вторую квартиру в Краснодаре, которую она приобрела, чтобы сдавать и иметь дополнительный заработок. Средствами от продажи жилья родители актрисы погасили ипотечную задолженность дочери.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Анастасия Макеева рассказывает о ремонте в своей новой квартире.
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
"Ситуация непростая": в Кремле прокомментировали рост цен в России
Собянин разрешит учителям не носить маски во время уроков
Афганское банкротство США — это утрата статуса сверхдержавы
Дмитрий Исхаков назвал "страшным сном" условие для встреч с дочерью
В Госдуме предложили созвать саммит "Украинская платформа"
Песков: Путин остаётся лидером "Единой России"
Лёгкая цель: почему России не страшны "Байрактары"
Ипотеку за квартиру Макеевой выплатили родители-пенсионеры
Глава СКР потребовал доклад по исчезновению и гибели детей в Тюменской области
Российская система ПВО видит все западные "стелс"-самолеты
Популярное
Евросоюз
Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу

Берлин круто изменил позицию по Донбассу после того, как  Ангела Меркель встретилась в Москве с Владимиром Путиным.

Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу
Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям
Евросоюз
Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям
Здоровье
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться от "ковида" с высоким давлением
Мир. Новости мира
Орден не помог: Меркель так ничего и не пообещала Зеленскому
Александр Артамонов Афганское банкротство США — это утрата статуса сверхдержавы Александр Артамонов Любовь Степушова Стало известно, почему Меркель не сдалась, защищая "Северный поток - 2" Любовь Степушова Василий Амирджанов Афганистан станет образцом суверенной демократии Василий Амирджанов
Новости Украины
"Крымская платформа" оказалась полезной для России
Происшествия
В Волгоградской области после прививки от "ковида" умер 37-летний мужчина
"ЛизаАлерт" протестует против неисполнения закона о геолокации
Общество
"ЛизаАлерт" протестует против неисполнения закона о геолокации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников