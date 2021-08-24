Ипотеку за квартиру Макеевой выплатили родители-пенсионеры

Актриса Анастасия Макеева живет в шикарной квартире за 50 миллионов рублей. Как оказалось, артистка переоценила свои возможности и ей пришлось просить помощи у престарелых родителей.

39-летняя Анастасия Настя является собственницей шикарной недвижимости в Москве. В Подмосковье у неё есть хороший особняк.

В столице Макеева обосновалась с размахом — поселилась в квартире площадью 130 кв м рядом с Лосиным островом и метро Бульвар Рокоссовского.

Похожие квартиры в этом районе продаются за 50 млн. руб.

Макеева взяла ипотеку и купила недвижимость в строящемся дом. Ипотеку актриса оформила в 2008-м году, но обосновалась в сказочных апартаментах только в 2018-м.

Ошибкой актрисы было то, что она взяла ипотеку в долларах, послушав советы друзей банкиров.

"Это была моя ошибка, никого не виню в этом. Мне казалось, что это более выгодная история. Другой вопрос, что банк не предоставил мне реструктуризацию… Вся страна была в такой патовой ситуации. Когда ты засыпаешь, у тебя кредит $3 тысячи долларов в месяц — и вчера это 70 тыс. руб. А сегодня уже 200 тыс. руб. с лишним. Мою квартиру выставили на торги, я могла ее потерять", — рассказала Макеева в одном из телевизионных интервью.

Спасли дочь родители. Матери Макеевой пришлось продать вторую квартиру в Краснодаре, которую она приобрела, чтобы сдавать и иметь дополнительный заработок. Средствами от продажи жилья родители актрисы погасили ипотечную задолженность дочери.

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