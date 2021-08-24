Беременна?: Тодоренко стошнило во время покупки квартиры в Москве

Ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко приобрела огромную жилплощадь, в которой хватит места для второго ребёнка.

Телеведущая купила шикарные апартаменты в престижном районе столицы, о чём рассказала в своём Instagram-аккаунте.

Тодоренко объяснила, что через полгода они с супругом Владом Топаловым станут обладателями квартиры мечты.

Пока супруги ходят по шоу-руму (комнаты для показа) и выбирают подходящую отделку для нового семейного гнёздышка.

"Когда я вошла в апартаменты и увидела эти теплые уютные стены, представила, как по нашей квартире бегают наши детки. Как мы с Владом валяемся на мягком диване, едим попкорн и смотрим сериал, как по ночам убаюкиваем второго малыша в просторной спальне с панорамными окнами", — делится мечтами Регина.

Тодоренко призналась, что с ней произошёл неприятный инцидент во время подписания важного документа.

"Купила и не поняла, что произошло. Просто отнесла куда-то деньги и подписала договор. Если бы вы знали, как я волновалась на подписании договора. Простите за интимную подробность, меня даже стошнило", — рассказала знаменитость.

Подписчики решили, что звезда задумалась о расширении жилплощади, так как ждёт второго ребёнка.

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