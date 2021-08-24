Аршавин изменял Казьминой с Барановской

Юлия Барановская в мельчайших подробностях рассказала о страстных встречах с женатым на Алисе Казьминой футболистом.

Многодетная мать Юлия Барановская поведала о сложном любовном треугольнике.

Как оказалось, Андрей Аршавин долгое время встречался с Алисой, когда жил с Барановской и, наоборот, сбегал к Барановской, когда женился на Казьминой.

"Мы оба были знакомы с ней довольно долгое время. К моменту, когда тайное стало явным, прошло лет восемь. Она пришла как-то на одну новогоднюю вечеринку к нашим друзьям и вела себя настолько неприлично, что ее чуть не выставили за порог", — пишет Барановская в своей книге "Всё к лучшему".

Аршавин всё же не мог совсем расстаться с Казьминой, тайно встречаясь с матерью своих троих детей в отеле.

"Мы не спали вообще. Это был бесконечный, непрекращающийся диалог рук, губ и тела. Он говорил, что живет не своей жизнью. Говорил, как ему плохо… Потом, когда он забрал детей и привез их в отель, мы все вместе спали в одной кровати. Если мы с Андреем хотели побыть вдвоем, то уходили в ванную, как раньше", — делится откровениями Барановская в своём литературном труде.

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