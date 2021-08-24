Слепаков с печалью подвёл итоги своей жизни

Юморист Семён Слепаков в честь своего дня рождения опубликовал в Instagram-аккаунте пост, в котором с грустью рассказал о своих жизненных победах и поражениях. Развод, травля, похудение, творческие взлёты — вот что довелось пережить Семёну в 2021 году.

Шоумен признался, что потерпел неудачу на личном фронте.

"Вот и прошел мой 41-ый год. Подведу итоги. Я развелся. Это очень грустно. Но мы с Кариной продолжаем дружить и общаться, и за это я нами горжусь", — написал Семён.

Комик рассказал о творческих свершениях. Он снял сериал про 90-е, в котором частично рассказал историю своей семьи.

Не обошёл стороной Слепаков и резонансную историю, связанную с его весенними стихотворными творениями.

"Я написал несколько смешных стихотворений, которые многим понравились, и одно, которое многих задело. И получил самую сильную волну хейта за всю свою медийную жизнь. Но всё норм, могу даже сказать, что это — очень интересный опыт", — объяснил артист.

Юморист похвастался, что похудел на 13 кг, а также бросил пить и курить.

Не отпускает комика и тема интернет-хейта. На фоне травли ему очень важна поддержка тех людей, которые по-прежнему его любят и восхищаются его талантом.

"Дорогие мои подписчики! Вы для меня очень важны. Я радуюсь, когда Вы ставите свои смайлики и пишете, что Вам понравилось то, что я опубликовал. Вы часто оставляете остроумные комментарии, и я смеюсь, когда их читаю. Я прислушиваюсь, когда Вы пишете мне свои мысли, поправляете и советуете что-то по существу. В общем, я рад, что вы у меня есть, и что вы — такие клевые. Спасибо Вам! Будьте здоровы и счастливы! Пусть жизнь приносит Вам удовольствие. Ваш я", — трогательно выразил признательность шоумен.

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