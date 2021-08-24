EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Плаксивый сброд": прокуратура проверит высказывания чиновника о красноярцах
Эксперт оценил опасность для России западных гиперзвуковых ракет
Камала Харрис обвинила Китай в узурпации Южно-Китайского моря
Россия установила новый мировой рекорд на "АрМИ-2021"
"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы
"В весьма хамской манере»": Украина не пустила в Харьков сенатора Косачёва
В России планируют изменить стоимость квадратного метра жилья
Врачи обновили состав вакцины от гриппа
МИД РФ: Если потребуется, то Россия обойдётся без украинского транзита газа

Киркоров рассказал, как раздавал подзатыльники Зеленскому

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Король российской эстрады Филипп Киркоров похвастался, что лидер Украины Владимир Зеленский получал от него подзатыльники, когда они вместе снимались.

Киркоров рассказал, как раздавал подзатыльники Зеленскому

Филипп Бедросович до сих пор не может понять, каким образом он стал "врагом Украины". Певцу запретили пересекать границу Незалежной.

Раньше были времена, когда Филипп панибратски общался с президентом Украины. Киркоров даже позволял себе в шутку ударить молодого артиста.

"Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме "Любовь в большом городе". Я ему там подзатыльники давал, — цитирует слова певца "Комсомольская правда".

23 июня Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в чёрный список личностей, угрожающих национальной безопасности страны.

Чем именно король шоу-бизнеса не угодил властям соседнего государства, не сообщается. Радикальные националисты ставят в упрёк исполнителю то, что он активно поддержал возвращение Крыма, а также восторженно отзывался о политике Владимира Путина.

27 июня Киркорова вычеркнули из списка персон нон грата. Исполнитель предположил, что местные чиновники таким способом "пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде".

В августе этого года в службе безопасности Украины сообщили, что теперь Киркорову окончательно и бесповоротно запрещен въезд в страну из-за судебных прецедентов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ф.Киркоров в "Вечернем квартале"
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
"Плаксивый сброд": прокуратура проверит высказывания чиновника о красноярцах
Эксперт оценил опасность для России западных гиперзвуковых ракет
Камала Харрис обвинила Китай в узурпации Южно-Китайского моря
Россия установила новый мировой рекорд на "АрМИ-2021"
"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы
"В весьма хамской манере»": Украина не пустила в Харьков сенатора Косачёва
В России планируют изменить стоимость квадратного метра жилья
Врачи обновили состав вакцины от гриппа
МИД РФ: Если потребуется, то Россия обойдётся без украинского транзита газа
Чего наобещали Украине гости "Крымской платформы"
Популярное
Евросоюз
Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям

Из заявления Ангелы Меркель о том, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, следует, что Германия изменит позицию по Минским соглашениям.

Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям
Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу
Евросоюз
Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу
Мир. Новости мира
Орден не помог: Меркель так ничего и не пообещала Зеленскому
Здоровье
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться от "ковида" с высоким давлением
Василий Амирджанов Афганистан станет образцом суверенной демократии Василий Амирджанов Андрей Мартынюк Кирилл Барашков: "Крымская платформа" — это яркая, но уже сгоревшая комета Андрей Мартынюк Любовь Степушова Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу Любовь Степушова
Происшествия
В Волгоградской области после прививки от "ковида" умер 37-летний мужчина
Новости Украины
"Крымская платформа" оказалась полезной для России
Мнение: Зеленский поставил крест на помощи из Германии, нахамив Меркель
Новости Украины
Мнение: Зеленский поставил крест на помощи из Германии, нахамив Меркель
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников