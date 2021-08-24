Киркоров рассказал, как раздавал подзатыльники Зеленскому

Король российской эстрады Филипп Киркоров похвастался, что лидер Украины Владимир Зеленский получал от него подзатыльники, когда они вместе снимались.

Филипп Бедросович до сих пор не может понять, каким образом он стал "врагом Украины". Певцу запретили пересекать границу Незалежной.

Раньше были времена, когда Филипп панибратски общался с президентом Украины. Киркоров даже позволял себе в шутку ударить молодого артиста.

"Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме "Любовь в большом городе". Я ему там подзатыльники давал, — цитирует слова певца "Комсомольская правда".

23 июня Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в чёрный список личностей, угрожающих национальной безопасности страны.

Чем именно король шоу-бизнеса не угодил властям соседнего государства, не сообщается. Радикальные националисты ставят в упрёк исполнителю то, что он активно поддержал возвращение Крыма, а также восторженно отзывался о политике Владимира Путина.

27 июня Киркорова вычеркнули из списка персон нон грата. Исполнитель предположил, что местные чиновники таким способом "пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде".

В августе этого года в службе безопасности Украины сообщили, что теперь Киркорову окончательно и бесповоротно запрещен въезд в страну из-за судебных прецедентов.

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