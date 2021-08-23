Молодая жена Цекало больше не скрывает беременность

Продюсер и шоумен Александр Цекало скоро станет отцом. Его 30-летняя супруга Дарина Эрвин показала округлившийся животик.

Дарина Эрвин

Четвёртая по счёту супруга Цекало отличается неземной красотой. Молодая женщина часто публикует снимки в своём Instagram-аккаунте, показывая длинные ноги, пышную грудь и осиную талию. С тонкой талией женщине, однако, придётся расстаться на время.

Дарина поделилась снимком, на котором без труда можно увидеть её объёмный животик.

Художница сфотографировалась в обтягивающей юбке так, что сомнений не осталось — Дарина скоро подарит Цекало наследника. Обольстительная красотка никак не стала комментировать своё интересное положение.

Сетевые эксперты решили, что Дарина находится уже на четвёртом месяце беременности.

Для Цекало ребёнок станет третьим по счёту. У него уже есть двое детей от брака с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушко.

Новый брак изменил Цекало в лучше сторону. Шоумен всерьёз занялся собой и заметно постройнел. Парочка поженилась в 2019 году. Супруги счастливо живут в Майями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.