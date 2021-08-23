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Волонтёр рассказал, как ухаживал за певицей МакSим после комы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Волонтер, ухаживавший за певицей МакSим, рассказал, что пришлось испытать исполнительнице после комы.

Волонтёр рассказал, как ухаживал за певицей МакSим после комы

После чудесного выздоровления Марины Абросимовой (певицы МакSим) нашлись те, кто усомнился в том, что артистка действительно находилась на волосок от смерти.

В "красной зоне" больницы, где лежала певица, работал волонтер по имени Леонид. Его снимок с разрисованным защитным костюмом Марина публиковала в своём микроблоге в первые дни после прихода в сознание.

Именно он рассказал о том, что на самом деле происходило с певицей.

"Когда Марину перевели из реанимации в обычную палату, мы стали ее навещать. Она попала в базу данных на обход и опеку — это не медпомощь, а больше бытовая забота: одному надо передать вещи, другого переодеть, постричь. Все в разном состоянии после ИВЛ. Марина лежала одна в палате — я ее сразу даже не узнал, так как в нашем списке она шла, разумеется, не как МакSим, а просто по имени и фамилии, — цитирует слова Леонида "СтарХит".

Волонтёр объяснил, что певица выглядела пугающе. Именно поэтому все разговоре р дешёвом пиаре на теме болезни не имеют никакого смысла.

"И, конечно, была крайне истощенная, слабая: как будто человек работал на каменоломне последние годы, и вот ее отправили сюда на восстановление сил. Там, где ставили капельницы, все было перевязано, забинтовано, места ввода инъекций зафиксированы, чтобы каждый раз не делать новых дырок. Разрезы на теле, куда вставляли трубки аппаратов ИВЛ и ЭКМО, зашиты, а сама кожа как будто почерневшая, в пятнах. Ну и, конечно, она очень похудела — итак-то была не полная, а тут еще силы забрала борьба за жизнь", — отметил человек, который многое повидал, помогая людям после реанимации.

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Автор: Елена Былкина
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