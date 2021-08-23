Галкин облачился в пурпур и злато для прогулок в своём замке

Максим Галкин показал, какие пафосные наряды соответствуют антуражу его сказочно прекрасного замка. Шоумен оделся как римский легионер и как греческая богиня в одном лице.

Максим Галкин

Супруг Аллы Пугачёвой не перестаёт удивлять интернет-аудиторию. Он использовал красоты своего прекрасного замка для съёмок исторической рекламы.

Во владениях Галкина найдётся уголок, подходящий для изображения любой исторической эпохи. Юморист наглядно доказал это, снявшись в рекламе AliExpress.

Пародист облачился в греко-римские наряды. чтобы разыграть перед публикой забавные сценки. Балконы с колоннами, ступенчатые амфитеатры замка в деревне Грязь как нельзя лучше подошли для съёмом в историческом контексте.

В своей зарисовке шоумен исполнил сразу две роли — римского героя в пурпуре и злате и его невесты в белом одеянии на греческий манер.

Подписчики оценили креатив юмориста.

"Максим, браво! Актёрская игра — супер, а спортивные ноги, так вообще, отвал башки", — писали под постом комика в Сети.

Говорил артист на неведомом иностранном языке, а переводил всё это "гоблинским" голосом из 90-х. Кому-то показалось, что в словах Галкина послышались ноты Пугачёвой.

"Дубляж голосом Аллы Борисовны"; "Максим Галкин в домашнем", — шутили интернет-пользователи.

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