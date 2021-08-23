Максим Галкин показал, какие пафосные наряды соответствуют антуражу его сказочно прекрасного замка. Шоумен оделся как римский легионер и как греческая богиня в одном лице.
Супруг Аллы Пугачёвой не перестаёт удивлять интернет-аудиторию. Он использовал красоты своего прекрасного замка для съёмок исторической рекламы.
Во владениях Галкина найдётся уголок, подходящий для изображения любой исторической эпохи. Юморист наглядно доказал это, снявшись в рекламе AliExpress.
Пародист облачился в греко-римские наряды. чтобы разыграть перед публикой забавные сценки. Балконы с колоннами, ступенчатые амфитеатры замка в деревне Грязь как нельзя лучше подошли для съёмом в историческом контексте.
В своей зарисовке шоумен исполнил сразу две роли — римского героя в пурпуре и злате и его невесты в белом одеянии на греческий манер.
Подписчики оценили креатив юмориста.
"Максим, браво! Актёрская игра — супер, а спортивные ноги, так вообще, отвал башки", — писали под постом комика в Сети.
Говорил артист на неведомом иностранном языке, а переводил всё это "гоблинским" голосом из 90-х. Кому-то показалось, что в словах Галкина послышались ноты Пугачёвой.
"Дубляж голосом Аллы Борисовны";
"Максим Галкин в домашнем", — шутили интернет-пользователи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
19 августа в Сочи стартовал ежегодный международный музыкальный конкурс "Новая волна — 2021", однако вместо слов восторга и радости от встречи с популярными артистами зрители в зале и телезрители испытали совсем другие эмоции.