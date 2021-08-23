Джигурда показал фотографии обнаженной Анисиной

Шоумен Никита Джигурда шокировал публику тем, что поделился в Instagram интимными снимками жены Марины Анисиной. Подписчики заволновались, знает ли фигуристка о выходке эпатажного супруга.

Марина Анисина

Между Мариной Анисиной и Никитой Джигурдой наблюдается какая-то неимоверная любовь.

В феврале этого года актёр и фигуристка снова сочетались узами брака. Публика удивлялась этому решению, так как Анисина ранее стала инициатором развода со своим скандально известным супругом.

Звезда фильма "Любить по-русски" уверил публику, что спортсменка сама пожелала, чтобы её откровенные снимки попали в Сеть.

"В день голубого полнолуния моя Богиня Анис прислала мне свои фото с французского пляжа, где женщинам разрешено загорать, как и мужчинам, топлес, разрешив их выставить в социальные сети! Я двумя руками за! Многие великие художники и фотографы писали на картинах и фоткали своих женщин обнажёнными!!!" - написал актёр в своём Instagram-аккаунте.

Для приличия Джигурда слегка закрыл груди супруги, объяснив, что фото без цензуры все желающие могут увидеть в его твиттере.

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