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Симоньян объяснила, почему не хочет замуж за Тиграна Кеосаяна

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Маргарита Симоньян живёт с режиссёром Тиграном Кеосаяном девять лет без официального оформления брака. Вместе пара воспитывает троих детей. При этом влюблённые не спешат регистрировать свой союз. Как оказалось, против ЗАГСа выступает Симоньян, так как опасается юридических тонкостей брака.

Симоньян объяснила, почему не хочет замуж за Тиграна Кеосаяна

Обычно женщины стремятся приобрести счастливый статус супруги, но 41-летняя Маргарита Симоньян настолько самодостаточна, что не нуждается в штампе в паспорте.

Как оказалось, Тигран Кеосаян хотел бы взять избранницу в законные супруги, однако журналистку и так всё устраивает в их семейных отношениях.

Этот факт очень заинтересовал певицу Валерию, которая недоумевает, почему после рождения троих детей влюблённые не желают связать себя узами брака.

"Никогда не хотела замуж, Тигран начинает возмущаться по этому поводу. Он мне периодически делает предложение, дарит кольца, а я говорю: "Родной, я просто коллекционирую кольца". Мне кажется, не спугнуть бы. Лучше — враг хорошего. И потом — зачем? В современном мире это какие-то формальности", — отметила Маргарита в беседе с Валерией.

Её также напрягают возможные сложности, связанные в том числе и с приобретением недвижимости.

"Как раз-таки прагматически и не нужно выходить замуж. Брак влечет за собой огромное количество ненужной бумажной работы. Вот я захотела купить квартиру в Сочи, а Тигран не хотел. Я пошла — купила, потому что не замужем. Если бы была официально замужем, мне нужно было бы его нотариально заверенное согласие", — рассказала о преимуществах юридической свободы телеведущая.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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