Королёва хочет продать подарок мужа на годовщину свадьбы

Тарзан нарисовал соблазнительный портрет Наташи Королёвой с глубоким декольте. Певица не могла нарадоваться на живописный шедевр, однако, когда её попросили продать картину за один миллион рублей, Наташа крепко задумалась.

Портрет Наташи Королёвой

У Сергей Глушко (настоящее имя стриптизёра Тарзана) внезапно открылся живописный дар. Мужчина стал рисовать портреты, поражая аудиторию своим талантом художника-портретиста.

На 18-летнюю годовщину свадьбы Сергей написал портрет супруги.

"Подарок от мужа!!!" — с гордостью заявила Королёва.

Голос за кадром, однако, возвестил о том, что нашлись желающие приобрести картину за один миллион рублей.

Наташа выразила полную растерянность.

"Есть таинственный незнакомец который хочет купить портрет за 1.000.000! Шо делать? Ваши мысли?" — поинтересовалась исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" у поклонников. "Случайно не Игорь Николаев?" — спросили фолловеры, намекая на то. что таинственным незнакомцем может оказаться бывший супруг Королёвой. "Продать однозначно, муж рядом — еще нарисует", — советовали артистке в Сети.

Королёва решила спросить мнение мужа-художника. Он отметил, что продавать пока ничего не станет, до тех пор пока не проведёт свою персональную выставку.

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