Сестра Асмус обвинила Полину Гагарину во лжи

Младшую сестру Кристины Асмус, гимнастку и каскадёршу Карину Асмус возмутило заявление Полины Гагариной о том, что трюки в клипе она выполняла сама. Карина уверяет, что из машины в ролике Гагариной выпадает дублёрша, которую Асмус-младшая прекрасно знает.

Карина Асмус не дала присвоить Полине Гагариной лавры блистательной каскадёрши Светланы Токарской-Пасхиной.

Ранее в беседе с поклонниками Гагарина уверила, что выполнила трюк с прыжком из движущегося автомобиля собственноручно. В клипе на песню Гагариной "Вчера" есть зрелищный момент, когда героиня ролика выпадает из несущегося автомобиля на асфальт.

Хвастовство певицы заставило Карину Асмус заступиться за свою коллегу, которую незаслуженно обидели.

"Накипело… Вчера Полина Гагарина выложила сторис, где написала, что трюк (прыжок из машины на дорогу) в новом клипе она выполняла сама… И у нас, каскадёров, вопрос — ну как так?! Это неправда. Прыжок лично выполняла крутейшая Светлана Токарская-Пасхина! Полина Гагарина, я с уважением к вам отношусь, у вас хорошая физическая форма. Но, пожалуйста, не обесценивайте нашу работу!" — написала каскадёрша в своём Instagram-аккаунте.

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