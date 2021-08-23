Быков высказался о непростительной ошибке Семёна Слепакова

Писатель Дмитрий Быков считает, что публика не простит Семёну Слепакову его стихотворения о беспощадном добре.

Ранее комик Семён Слепаков навлёк на себя гнев аудитории тем, что скептически отозвался о митингах в поддержку Алексея Навального.

Дмитрий Быков взял интервью в своей YouTube-программе "Жалкая замена литературы" у певицы Монеточки (Лизы Гырдымовой).

Автор песни "Русский ковчег" уважительно высказалась о творчестве Слепакова, который, по её словам, умеет заворачивать сложный смысл в лёгкую красивую обёртку.

В ответ на это Быков отметил, что Слепакову будет сложно вернуть расположение публики после его резонансных стихов.

"Слепаков сгорел и не потому, что у него не было сложного смысла. Я очень люблю Семёна. Он мне по-человечески бесконечно приятен. Слепаков сделал непростительную вещь. Он написал песню, в которой косвенно поддерживал автозаки", — отметил Дмитрий Львович.

Писатель уверен, что шоумен поздно понял свою ошибку.

"Есть вещи, которые нельзя, не потому, что тусовка тебя отвергнет. Тусовка ни при чём. Есть вещи, на чью сторону нельзя переходить. Он это понял сразу и немедленно и очень точно об этом сам написал, но сапёр ошибается один раз. Это ужасно", — отметил публицист.

Гырдымова заступилась за юмориста, отметив. что это всё очень сложно.

"Я его понимаю абсолютно, даже понимаю какую-то правду, которая за этим стоит, но есть вещи, которые нельзя. Потому что когда молотят молодых людей, то ты не можешь их критиковать. Это немного не то", — объяснил Быков.

Сам Семён Слепаков в своих стихотворениях жалуется на то, что его продолжают травить в Сети, присылая ему в директ сообщения с угрозами и оскорблениями.

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