EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Названо наиболее уязвимое место армии США
CNN: афганцы не смогут покинуть страну, военные США эвакуируют только натовцев
"Необычайно высокие температуры": эксперт назвал регионы, где будет жарко
Владимир Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова
В Германии возмущены скромным приемом Меркель в Киеве
В Киеве провели акцию и "напомнили Кремлю" о погибших в Донбассе
В Совфеде высказались за ограничение сбора персональных данных в магазинах
В Туле задержали с поличным агента спецслужб Украины
31 августа и ни часом дольше: талибы* обозначили для США "красную линию"

Быков высказался о непростительной ошибке Семёна Слепакова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Писатель Дмитрий Быков считает, что публика не простит Семёну Слепакову его стихотворения о беспощадном добре.

Быков высказался о непростительной ошибке Семёна Слепакова

Ранее комик Семён Слепаков навлёк на себя гнев аудитории тем, что скептически отозвался о митингах в поддержку Алексея Навального.

Дмитрий Быков взял интервью в своей YouTube-программе "Жалкая замена литературы" у певицы Монеточки (Лизы Гырдымовой).

Автор песни "Русский ковчег" уважительно высказалась о творчестве Слепакова, который, по её словам, умеет заворачивать сложный смысл в лёгкую красивую обёртку.

В ответ на это Быков отметил, что Слепакову будет сложно вернуть расположение публики после его резонансных стихов.

"Слепаков сгорел и не потому, что у него не было сложного смысла. Я очень люблю Семёна. Он мне по-человечески бесконечно приятен. Слепаков сделал непростительную вещь. Он написал песню, в которой косвенно поддерживал автозаки", — отметил Дмитрий Львович.

Писатель уверен, что шоумен поздно понял свою ошибку.

"Есть вещи, которые нельзя, не потому, что тусовка тебя отвергнет. Тусовка ни при чём. Есть вещи, на чью сторону нельзя переходить. Он это понял сразу и немедленно и очень точно об этом сам написал, но сапёр ошибается один раз. Это ужасно", — отметил публицист.

Гырдымова заступилась за юмориста, отметив. что это всё очень сложно.

"Я его понимаю абсолютно, даже понимаю какую-то правду, которая за этим стоит, но есть вещи, которые нельзя. Потому что когда молотят молодых людей, то ты не можешь их критиковать. Это немного не то", — объяснил Быков.

Сам Семён Слепаков в своих стихотворениях жалуется на то, что его продолжают травить в Сети, присылая ему в директ сообщения с угрозами и оскорблениями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лиза Монеточка: «Под мою музыку люди встречают рассветы»
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Названо наиболее уязвимое место армии США
CNN: афганцы не смогут покинуть страну, военные США эвакуируют только натовцев
Быков высказался о непростительной ошибке Семёна Слепакова
"Необычайно высокие температуры": эксперт назвал регионы, где будет жарко
Владимир Путин присвоил аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова
В Германии возмущены скромным приемом Меркель в Киеве
В Киеве провели акцию и "напомнили Кремлю" о погибших в Донбассе
Вера Брежнева показала, как принимает душ
В Совфеде высказались за ограничение сбора персональных данных в магазинах
Катя Гордон заявила, что отведёт Александра Гордона в наркодиспансер
Популярное
Шоу-бизнес
"Открытое беснование": социальные сети взорвала критика "Новой волны-2021"

19 августа в Сочи стартовал ежегодный международный музыкальный конкурс "Новая волна — 2021", однако вместо слов восторга и радости от встречи с популярными артистами зрители в зале и телезрители испытали совсем другие эмоции.

"Открытое беснование": социальные сети взорвала критика "Новой волны-2021"
"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
Новости Украины
"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
Мир. Новости мира
Орден не помог: Меркель так ничего и не пообещала Зеленскому
Мир. Новости мира
Названо имя россиянина, приплывшего за политическим убежищем в Японию
Любовь Степушова Израиль и Швеция: сравним самую строгую и самую мягкую "ковидные" политики Любовь Степушова Игорь Буккер Приз для "утопленника": картонные "Титаники" соревнуются в зрелищности ухода на дно Игорь Буккер Усам Оздемиров Европа устала от санкционного пинг-понга Усам Оздемиров
Здоровье и профилактика
Эпилепсия: виды, причины, симптомы, диагностика и лечение
Евросоюз
Кандидата в премьер-министры Норвегии обвинили во лжи о России
Меркель назвала условие введения санкций против "Северного потока — 2"
Евросоюз
Меркель назвала условие введения санкций против "Северного потока — 2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников