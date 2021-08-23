Обольстительная Вера Брежнева подразнила поклонников, опубликовав горячее видео. На кадрах полуобнажённая певица купается в душе. Исполнительница стыдливо отворачивалась от камеры, однако всё равно не сумела спрятать грудь.
Веру Брежневу по праву называют одной из самых женственных певиц российского шоу-бизнеса. 39-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" приковывает к себе взгляды, неизменно вызывая восторженные комплименты аудитории.
Очаровательная блондинка на этот раз решила пойти с козырей и разместила в своём Instagram-аккаунте волнующий контент.
На видео Вера купается в брызгах душа на лоне природы. Из одежды на Вере — только белые трусики. Капли воды в замедленном темпе обволакивают красивую фигуру певицы.
"Водные процедуры. Решила начать эту неделю так", — подписала видео исполнительница хита "Я знаю пароль".
Поклонников Брежневой кадры очень вдохновили.
"Обернитесь, обернитесь…";
"Мне уже давно 18+! Так что Вера, вы чрезмерно сногсшибательная";
"Каждый день так начинайте и заканчивайте (в прямом эфире), — комментировали кадры в Сети.
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