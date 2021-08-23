Вера Брежнева показала, как принимает душ

Обольстительная Вера Брежнева подразнила поклонников, опубликовав горячее видео. На кадрах полуобнажённая певица купается в душе. Исполнительница стыдливо отворачивалась от камеры, однако всё равно не сумела спрятать грудь.

Вера Брежнева

Веру Брежневу по праву называют одной из самых женственных певиц российского шоу-бизнеса. 39-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" приковывает к себе взгляды, неизменно вызывая восторженные комплименты аудитории.

Очаровательная блондинка на этот раз решила пойти с козырей и разместила в своём Instagram-аккаунте волнующий контент.

На видео Вера купается в брызгах душа на лоне природы. Из одежды на Вере — только белые трусики. Капли воды в замедленном темпе обволакивают красивую фигуру певицы.

"Водные процедуры. Решила начать эту неделю так", — подписала видео исполнительница хита "Я знаю пароль".

Поклонников Брежневой кадры очень вдохновили.

"Обернитесь, обернитесь…"; "Мне уже давно 18+! Так что Вера, вы чрезмерно сногсшибательная"; "Каждый день так начинайте и заканчивайте (в прямом эфире), — комментировали кадры в Сети.

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