Катя Гордон заявила, что отведёт Александра Гордона в наркодиспансер

Правозащитница Екатерина Гордон обеспокоена судьбой своего бывшего мужа Александра Гордона. Он уверена. что телеведущий "захвачен бабами", которые подливают ему коньяк. Гордон отметила, что не оставит друга в беде и отведёт его в наркодиспансер.

Екатерина Гордон опубликовала в своём Instagram-аккаунте пост. в котором рассказывает о нелёгкой судьбе телеведущего Александра Гордона. Она назвала экс-супруга весёлым беспомощным добряком. Катя объяснила, что происходило в их браке.

"Я проиграла бой с толпой вечно бухающей интеллигенции, с поэтами шестидесятниками и случайными бабами… которые появлялись тоже спьяну. Я не давала интервью ни при нем, ни про него и даже его стеб на мой счёт воспринимала с улыбкой", — пишет Екатерина в своём микроблоге.

Гордон рассказала. как решила открыть правовой батл "Гордон vs Гордон", пригласив экс-супруга к участию в совместном проекте, однако застала Александра в плачевном состоянии.

"Гордон сидел с бутылкой, Барановская пыталась захлопнуть дверь перед моим носом, а продюсер Валя обещала проехать меня танком, если я его заберу. Он был усталым, захваченным бабами, подливающими ему коньяк и мне хотелось его спасти. Я сказала тогда ему: "Сашка, даже если не со мной в проект… беги от них. Они убивают тебя. Это полное говно…" он сказал что-то невнятное про рейтинги", — поделилась воспоминаниями Екатерина.

Вспомнить о бывшем муже и пожалеть его Гордон заставило интервью Александра Гордона с Юрием Дудём.

"Я плачу по самому яркому и светлому ведущему прошлых лет. Вы убили его, подливая ему пойло. И если ему понадобится моя помощь… то я поведу его в наркодиспансер и уведу его с первого канала, на котором сложно оставаться Человеком", — отметила юрист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.