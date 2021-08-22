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"Открытое беснование": социальные сети взорвала критика "Новой волны-2021"

Шоу-бизнес

19 августа в Сочи стартовал ежегодный международный музыкальный конкурс "Новая волна — 2021", однако вместо слов восторга и радости от встречи с популярными артистами зрители в зале и телезрители испытали совсем другие эмоции.

"Открытое беснование": социальные сети взорвала критика "Новой волны-2021"

Социальные сети буквально "взорвались" негативными комментариями, в которых зрители с негодованием высказываются

  • об уровне организации конкурса,
  • оформлении сцены,
  • концепции
  • и элементарной моральной составляющей фестиваля.

Организаторы мероприятия использовали в качестве декораций весьма странные объекты — например, обнажённые резиновые куклы с конкретными выступающими частями тела. Появление подобных элементов на шоу вызвало удивление и у публики, и у некоторых участников фестиваля: так, снимая "сториз" за кулисами "Новой волны-2021", Сергей Лазарев смутился, когда в кадр попала одна из резиновых кукол, и заявил: "Вот такие закулисные здесь игрушки". По мнению многих зрителей фестиваля и пользователей соцсетей, в номерах исполнителей откровенно использовалась "сатанинско-масонская символика", а выступления артистов многие сравнили с "открытым беснованием".

"Что за чертовщина? Вообще уже с катушек слетели? Уже даже не скрывают, кому поклоняются эти демоны", "Никого не смущают знаки дьявола? Всё ок? Так и должно быть?" — такими отзывами наполнилось интернет-пространство.

По словам зрителей, присутствовавших на фестивале, мероприятие было крайне плохо организовано — начало фестиваля задержалось на целый час, и гости были вынуждены томиться буквально за забором концертной площадки "Сириус". "А по окончании ещё и закрыли дорогу к подъезду, люди вынуждены были идти пешком к такси один километр. Пропускали машины только для випов, остальные вроде и не люди получается", — поделился в соцсетях впечатлениями один из зрителей фестиваля.

Недовольны качеством мероприятия остались и телезрители: "Съёмки ужасные. Полконцерта просмотрела зал", "Ужасно, такую пошлость давно не видела".

К слову, судя по комментариям в соцсетях, организаторами "Новой волны-2021" не были приняты соответствующие меры для нераспространения коронавирусной инфекции: "Что без масок сидит народ? Все с прививками? Где социальная дистанция?" — возмутились пользователи соцсетей. При этом, несмотря на непростые времена, которые переживает вся страна, организаторы фестиваля установили более чем заоблачные цены на билеты — желающий посетить все конкурсные дни "Новой волны-2021" должен был заплатить за билет больше 50 тысяч рублей, тогда как все прочие мероприятия в городе отменены из-за коронавирусных ограничений.

В 2021 году конкурс "Новая волна" стал для зрительской аудитории не праздником музыки и долгожданной встречей с любимыми артистами, а поводом задуматься.

"Куда смотрит мэр, губернатор и "Сириус"? Неужели ради наживы или лоска нужно это проводить, наплевав на граждан. Ради тусовки, гламура и перьев. Неужели желание бомонда превыше. Даже перекрытие подъездов это что? Праздник для избранных?!" — эти вопросы зрителей "Новой волны-2021" пока остаются без ответа.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина
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