Режиссер Стефанович перед смертью показал интимную переписку с Пугачевой

Кинорежиссер Александр Стефанович перед своим уходом показал интимную переписку с певицей Аллой Пугачевой. Стефанович был вторым супругом примадонны российской эстрады. Их брак длился три года.

Незадолго до смерти кинорежиссер раскрыл подробности интимной переписки с Аллой Пугачевой. Стефанович прочитал отрывок письма, которое писала ему певица.

"Сашечка, я тебя люблю, мне никого не надо. Но если ты, зараза, мне изменишь, я уеду обратно в Талолин и…", — прочитал он в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

По словам режиссера, Пугачева бережно составляла письма и украшала их рисунками. На одном из них она вывела сердце в форме редиски. Теперь эти письма могут оказаться бесценными, считают друзья Стефановича.

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