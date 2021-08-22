Хирург раскрыл секрет красоты Софии Ротару

Пластический хирург Тимур Нугаев рассказал, в чем секрет красоты эстрадной певицы Софии Ротару. Специалист уверен, что сохранить красоту помогла не только генетика.

"Она делала смас-лифтинг, классическую подтяжку лица, а также отдельно корректировала веки и лоб", — пояснил он в беседе с BLITZ+.

Нугаев отметил, что Ротару не дожидалась возрастных изменений и заранее приняла меры по искусственному омоложению.

20 августа певица приняла участие в церемонии открытия конкурса восходящих звезд "Новая волна" в Сочи. На концерте была новая песня "Сердце размером с Солнце".

Ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк предложил запретить Ротару выступать на концерте на Дне независимости Украины, который состоится 24 августа.

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