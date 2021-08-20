EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленский: "Сто тысяч российских солдат стоят на наших границах"
В Тюмени ищут серийного убийцу-педофила, от которого уже пострадали девять детей
Мэр Запорожья заявил о беспрецедентном давлении на глав городов Украины
Роскомнадзор потребовал от Apple удалить приложение "Навальный"
Германия вывезла пиво и вино из Афганистана раньше людей
Минобороны РФ модернизирует военкоматы к 2023 году
"Зафиксировать повестку": политолог рассказал о цели визита Меркель в Москву
Magazine Independente: Россия стала надёжным партнёром Мозамбика
"Дорогой Владимир": Меркель встретилась с Путиным в Кремле

Жена Щербакова рассказала о самочувствии госпитализированного актёра

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруга Бориса Щербакова Татьяна Бронзова прокомментировала слухи о том, что её супруг попал в больницу с тяжёлой формой коронавируса.

Жена Щербакова рассказала о самочувствии госпитализированного актёра

Жена актёра Татьяна Бронзова объяснила, что они с супругом прошли вакцинацию "Спутником — V" несколько месяцев назад.

Борис Щербаков вёл активную творческую жизнь, разъезжая по городам России, где снимался в различных проектах. Он побывал в Ессентуках и Крыму. Где именно он заразился, неизвестно.

"Сегодня Борис Васильевич чувствует себя намного лучше. У него пневмония, "короны" нет. Если человек попадает в больницу, все считают, что у него корона, — поделилась мыслями Татьяна Васильевна. — Но если бы у Бори был коронавирус, и у меня бы он тоже был, и у нашего сына… А у нас нет ничего, все тесты отрицательные. Все в нашей семье сделали прививку, поэтому никакой "короны" у нас нет", — цитирует слова женщины "Комсомольская правда".

Бронзова объясняет, что человеку могут грозить и другие болезни, помимо "ковида".

"Помимо коронавируса, сейчас гуляет и другая зараза, которая вызывает пневмонию. Очень нехорошая легочная инфекция. От нее тоже надо беречься. Я думаю Боря ее из Крыма привез, он недавно там был на съемках", — сказала супруга артиста.

Информация о двусторонней пневмонии женщина опровергла.

"У него незначительное поражение одного легкого, это показало КТ", — объяснила Татьяна.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Борис Щербаков госпитализирован! Состояние сложное! Что известно
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Зеленский: "Сто тысяч российских солдат стоят на наших границах"
В Тюмени ищут серийного убийцу-педофила, от которого уже пострадали девять детей
Мэр Запорожья заявил о беспрецедентном давлении на глав городов Украины
И вновь продолжается: либералы зовут народ к топо... бойкоту
Роскомнадзор потребовал от Apple удалить приложение "Навальный"
Германия вывезла пиво и вино из Афганистана раньше людей
Минобороны РФ модернизирует военкоматы к 2023 году
Полина Гагарина в кожаных трусах высказалась о свободе
Импичмент Байдену: как планируют "убрать" 46-го президента США
Израиль и Швеция: сравним самую строгую и самую мягкую "ковидные" политики
Популярное
Бывший СССР
Мишустин предупредил Казахстан: не нужно повторять украинский сюжет

Премьер РФ Михаил Мишустин, находясь с визитом в Казахстане, прозрачно намекнул властям страны, что не надо делать из Казахстана вторую Украину.

Мишустин предупредил Казахстан: не нужно повторять украинский сюжет
В интонации Алины Кабаевой услышали знакомые ноты
Российский шоу-бизнес
В интонации Алины Кабаевой услышали знакомые ноты
Экономика и бизнес
"Талибан"* - контора не бедная. Откуда деньги? - выяснил CGTN
Мир. Новости мира
Политологи прокомментировали нападки на русскоязычного депутата в Узбекистане
Любовь Степушова Израиль и Швеция: сравним самую строгую и самую мягкую "ковидные" политики Любовь Степушова Игорь Буккер Приз для "утопленника": картонные "Титаники" соревнуются в зрелищности ухода на дно Игорь Буккер Усам Оздемиров Европа устала от санкционного пинг-понга Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Плач по упущенной выгоде: о чём "оставленном" в Афганистане жалеют в США
Евросоюз
Польша отказалась отменять зоны, свободные от ЛГБТ, в обмен на €2,5 млрд
Зарядка для глаз против близорукости
Профилактика
Зарядка для глаз против близорукости
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников