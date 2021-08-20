Жена Щербакова рассказала о самочувствии госпитализированного актёра

Супруга Бориса Щербакова Татьяна Бронзова прокомментировала слухи о том, что её супруг попал в больницу с тяжёлой формой коронавируса.

Жена актёра Татьяна Бронзова объяснила, что они с супругом прошли вакцинацию "Спутником — V" несколько месяцев назад.

Борис Щербаков вёл активную творческую жизнь, разъезжая по городам России, где снимался в различных проектах. Он побывал в Ессентуках и Крыму. Где именно он заразился, неизвестно.

"Сегодня Борис Васильевич чувствует себя намного лучше. У него пневмония, "короны" нет. Если человек попадает в больницу, все считают, что у него корона, — поделилась мыслями Татьяна Васильевна. — Но если бы у Бори был коронавирус, и у меня бы он тоже был, и у нашего сына… А у нас нет ничего, все тесты отрицательные. Все в нашей семье сделали прививку, поэтому никакой "короны" у нас нет", — цитирует слова женщины "Комсомольская правда".

Бронзова объясняет, что человеку могут грозить и другие болезни, помимо "ковида".

"Помимо коронавируса, сейчас гуляет и другая зараза, которая вызывает пневмонию. Очень нехорошая легочная инфекция. От нее тоже надо беречься. Я думаю Боря ее из Крыма привез, он недавно там был на съемках", — сказала супруга артиста.

Информация о двусторонней пневмонии женщина опровергла.

"У него незначительное поражение одного легкого, это показало КТ", — объяснила Татьяна.

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