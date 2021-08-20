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Полина Гагарина в кожаных трусах высказалась о свободе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Исполнительница хита "Спектакль окончен" Полина Гагарина предстала в дерзком образе. Певица облачилась в вызывающий наряд из кожи. Артистка, которой не хватала только плётки в руках, порассуждала о своём свободном статусе и об открывшейся перед ней пленительной свободой.

Полина Гагарина
Полина Гагарина

В 2020 году распался брак Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Пару считали одной из самых красивых и счастливых в мире российского шоу-бизнеса. Оказалось, что Полина была несчастлива с мужем. Теперь артистка признаётся, что ей стало легче дышать.

"Сейчас я чувствую себя свободной, мне как будто легче дышать, для меня стали проще и понятнее многие вещи, и от этого я чувствую уверенность в себе. Меня насквозь пронизывает чувство, что начинается совсем новый этап, и я смотрю на свой жизненный опыт, на прошлое не с сожалением, а с благодарностью. Понимаю, что главная сила сейчас во мне, это ресурс, большой и интересный мир, к которому я всегда могу обратиться, и мне там будет хорошо", — пишет в своём микроблоге воодушевленная исполнительница.

Таким образом Полина презентовала свой новый трек под названием "Вчера". Гагарина призналась, что её творчество часто становится пророческим сценарием к последующим событиям её жизни.

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Автор: Елена Былкина
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