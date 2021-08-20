"Мы не близнецы": Асмус показала свою родную сестру Карину

Кристина Асмус познакомила своих подписчиков с младшей сестрой. Публика была поражена, насколько девушки похожи. Актриса пользуется этой схожестью, частенько делая свою сестру дублёршей. Асмус привлекает родственницу к самым сложным трюкам, ведь Карина — успешная спортсменка, которой по плечу любые акробатические задачи.

Долгое время Кристина скрывала от публики свою младшую сестру, хотя такой сестрой можно только гордится. Карина — мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике фитнес-тренер и каскадёр в кино.

"И вот она уже во второй раз мой дублёр! Первый раз в фильме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее", где я сыграла двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Хоркину (я тоже профессионально занималась гимнастикой, но не все трюки в фильме выполняла сама). И вот сейчас в фильме "Булки"", — написала Кристина в своём Instagram-аккаунте.

В новом проекте Карина заменит сестру в эпизоде, в котором нужно сделать трюк на мопеде.

"Кариш, какая же ты крутая!!!! Как мне повезло с тобой. Надеюсь, это всё войдёт в кино. Я тебя безмерно люблю и невероятно горжусь тобой!!! Заранее отвечаю на вопрос, который меня всегда удивляет — мы не близнецы, Карина младше меня на 3 года. А ещё через 2 недели ей 30 лет. Генетика, ëpta", — похвасталась бывшая жена Гарика Харламова в своём микроблоге.

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