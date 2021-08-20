Ольга Бузова отомстила Дмитрию Губерниеву за шуточки про коньяк

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев довёл Ольгу Бузову до слёз, поинтересовавшись, пьёт ли она коньяк по утрам. Звезда "Дома-2" не забыла эту историю, решив ударить по Губерниеву его же оружием, а именно — беспощадным юмором.

После скандала в эфире канала "Матч-ТВ" хейтеры не устают оставлять под постами Ольги обидные комментарии про алкоголь. Бузову постоянно подозревают в пагубной зависимости.

Бузова всё чаще отвечает критикам в своих музыкальных клипах.

"Я не топила боль ни в алкоголе ни в коле", — поёт звезда в своей новой песне "Женская доля".

Знаменитость решила иронизировать над ситуацией, которая два месяца назад заставила её рыдать на глазах у телезрителей. Теперь она сознательно выпячивает тему своего мнимого алкоголизма.

На конкурсе "Новая волна" поющая ведущая исполнит хит "Пьяная любовь" вместе с Димой Биланом. На сцену во время репетиции Бузова вышла в футболке с надписью "Где мой коньяк?".Об этом пишет издание "СтарХит".

Дима Билан не понаслышке знает, какого это выслушивать нападки публики за срыв концерта из-за лишней дозы спиртного.

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