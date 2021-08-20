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Быков высказался о скандальном памятнике на Болотной набережной

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Писатель и публицист Дмитрий Быков уверен, что скульптурная композиция швейцарского художника Урса Фишера отражает современное состояние России.

Быков высказался о скандальном памятнике на Болотной набережной

Дмитрий Быков не разделяет негодование многих людей, которым пришлось не по душе творение зарубежного скульптора. Он не в восторге от данного произведения, однако смог увидеть в монументе привлекательную творческую идею.

"Памятник глине Фишера "Большая глина №4" — это памятник современному состоянию. Многим кажется, что это куча дерьма. На самом деле это глина, из которой можно вылепить и то и сё, и пятое и двадцатое. Это памятник всем возможностям", — отметил Дмитрий Львович.

Писатель высказал мнение, которое напоминает точку зрения Ксении Собчак, которая ранее отметила, что людям, склонным видеть везде говно, стоит задуматься о своём внутреннем состоянии.

"Мне не очень нравится этот памятник. Он не шибко эстетичен, но действительно — говно в глазах смотрящего. Людям кажется, что они сейчас в говне. На самом деле они в глине, которая находится в творческих руках скульптора", — объяснил свою позицию Быков в программе "Один" на "Эхе Москвы".

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Один / Дмитрий Быков // 19.08.21
Автор: Елена Былкина
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