Быков высказался о скандальном памятнике на Болотной набережной

Писатель и публицист Дмитрий Быков уверен, что скульптурная композиция швейцарского художника Урса Фишера отражает современное состояние России.

Дмитрий Быков не разделяет негодование многих людей, которым пришлось не по душе творение зарубежного скульптора. Он не в восторге от данного произведения, однако смог увидеть в монументе привлекательную творческую идею.

"Памятник глине Фишера "Большая глина №4" — это памятник современному состоянию. Многим кажется, что это куча дерьма. На самом деле это глина, из которой можно вылепить и то и сё, и пятое и двадцатое. Это памятник всем возможностям", — отметил Дмитрий Львович.

Писатель высказал мнение, которое напоминает точку зрения Ксении Собчак, которая ранее отметила, что людям, склонным видеть везде говно, стоит задуматься о своём внутреннем состоянии.

"Мне не очень нравится этот памятник. Он не шибко эстетичен, но действительно — говно в глазах смотрящего. Людям кажется, что они сейчас в говне. На самом деле они в глине, которая находится в творческих руках скульптора", — объяснил свою позицию Быков в программе "Один" на "Эхе Москвы".

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