Неизвестные аферисты от имени актёра Алексея Серебрякова вели его страничку в социальных сетях, общаясь с аудиторией от имени артиста.
Многие звёзды решили заступиться за уважаемого артиста, опубликовав в своих аккаунтах обращение Серебрякова, в котором он уверяет, что он вообще не зарегистрирован в социальных сетях.
Он призвал своих поклонников массово жаловаться на ложную страницу, которую активно вели мошенники. Аферисты успели разместить более двух десятков постов.
Когда до артиста дошла информация о действиях жуликов, администраторы фейковой страницы спешно убрали почти все посты, оставил одну запись, в которой уверяют, что аккаунт якобы создали журналисты "МК" и "Дождя" в качестве эксперимента. Они же, по словам аферистов, делали фейковый аккаунт Ахеджаковой в "Твиттере".
Главный редактор "МК" Павел Гусев заявил, что журналисты его издания не причастны к инциденту.
"Я официально заявляю, что ни один сотрудник "Московского комсомольца" не имеет никакого отношения к созданию фейковых страниц известных личностей в соцсетях, и страницы "Алексея Серебрякова", в частности, Я считаю, что кампания по этому поводу против нас развернута целенаправленно, с целью дискредитации издания.
Редакция проведет свое расследование по поводу фальшивого аккаунта с привлечение специалистов со стороны — мы обязательно найдем этих негодяев, и я обязательно набью харю", — сказал Гусев.
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