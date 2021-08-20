Власти Калининграда не одобрили выходку Наташи Королёвой

Наташа Королёва отправилась в Калининград наслаждаться достопримечательностями этого красивого города. Певица, однако, не удержалась от соблазна и сделала то, о чём мечтают многие туристы, но в силу скромности не осмеливаются реализовать свои озорные желания.

Фото kaliningrad.kp.ru

То, что не позволено простым гражданам, позволено звезде. Наташа Королёва услышала от местных жителей поверье, согласно которому необходимо оседлать скульптуру "Борющиеся зубры", чтобы непременно вернуться в город, который называют "тридевятым царством".

Жители Калининграда не только не отговорили Наташу Королёву забраться на памятник немецкого скульптора Августа Гаулема, но и помогли певице вскарабкаться на массивных зубров.

К этой выходке власти Калининграда отнеслись с неодобрением, так как боятся за сохранность объекта культурного наследия, которому уже больше века.

Как отмечают РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы регионального правительства Дмитрия Лыскова, забираться на скульптуру не запрещено, однако при этом требуется бережно относиться к памятнику, исключая любые акты вандализма.

Бронзовая скульптурная композиция "Борющиеся зубры" установлена в Калининграде в 1912 году. Скульптура в виде бодающихся животных является одной из визитных карточек русской Балтики.

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