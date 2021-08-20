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Власти Калининграда не одобрили выходку Наташи Королёвой

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Наташа Королёва отправилась в Калининград наслаждаться достопримечательностями этого красивого города. Певица, однако, не удержалась от соблазна и сделала то, о чём мечтают многие туристы, но в силу скромности не осмеливаются реализовать свои озорные желания.

Королёва и борющиеся зубры
Фото kaliningrad.kp.ru

То, что не позволено простым гражданам, позволено звезде. Наташа Королёва услышала от местных жителей поверье, согласно которому необходимо оседлать скульптуру "Борющиеся зубры", чтобы непременно вернуться в город, который называют "тридевятым царством".

Жители Калининграда не только не отговорили Наташу Королёву забраться на памятник немецкого скульптора Августа Гаулема, но и помогли певице вскарабкаться на массивных зубров.

К этой выходке власти Калининграда отнеслись с неодобрением, так как боятся за сохранность объекта культурного наследия, которому уже больше века.

Как отмечают РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы регионального правительства Дмитрия Лыскова, забираться на скульптуру не запрещено, однако при этом требуется бережно относиться к памятнику, исключая любые акты вандализма.

Бронзовая скульптурная композиция "Борющиеся зубры" установлена в Калининграде в 1912 году. Скульптура в виде бодающихся животных является одной из визитных карточек русской Балтики.

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Борющиеся Зубры в Калининграде (Скульптура)
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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