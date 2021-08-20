Волочкова собирается выступить на Олимпиаде

Экс-прима Большого театра осваивает новые творческие горизонты. Анастасия Волочкова уже начала вокальную карьеру, а теперь ещё задумалась над тем, чтобы стать олимпийской чемпионкой.

45-летняя балерина открыта для новых свершений. Волочкова уверена в своих силах, поэтому готова представить Россию на Олимпиаде. Она надеется, что балет станет новой олимпийской дисциплиной, и тогда она уже покажет, на что способна.

"Я смогу представить честь страны на Олимпиаде… Для того чтобы представлять страну, надо быть известным человеком. А кто будет представлять стану? Конечно, Волочкова. Имя Анастасия очень созвучно с названием нашей страны. "Анастасия. Олимпиада. Россия" — вот классный номер, который мог бы быть представлен на Олимпиаде", — цитирует слова знаменитой танцовщицы НСН.

Вера в то, что балет может быть включён в список спортивных дисциплин, подкрепляется тем, что олимпийским видом спорта стал брейк-данс, тогда как карате и бейсбол исключили.

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