Панин в стрингах вышел протестовать против извращенцев

Раньше Алексей Панин отдыхал на пляже исключительно голышом. Теперь артист прикрыл наготу стрингами и рассказал о своей ненависти ко всякого рода извращенцам.

Алексей Панин

Звезда фильма "Жмурки" пересмотрел свои взгляды на вопросы нравственности, поэтому отправился нырять в море в белых сетчатых стрингах. Снимок артиста на фоне прошлых его подвигов выглядит верхом скромности и целомудрия.

"Долой нудизм! С этого дня купаюсь только в одежде! Искореним всех "извращенцев" и Россия станет свободной и богатой! Ура!" — написал Панин свой восторженный манифест в Instagram-аккаунте.

Публика не очень поверила в исправление Панина.

"Неее, давай лучше голым, чем в таком белье; "Вы себя портите этим, Алексей. Вы ж талантливый актёр и скандальный эпатаж. Зачем?"; "Извращенцы через одного… и везде, и так было и будет всегда. Не понимаю этого слова "извращенец". Чудесного дня, Лешка. Ходи как самому в кайф и делай то, что самому хочется! Многие живут не так, какие они есть. Мне их жаль! Я тебя знаю как человека, и это самое главное"; "Алексей, зачем усы сбрил и в женских трусах в море полез?; "Прямо закутался", — комментировали пост актёра в Сети.

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