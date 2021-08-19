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Нашлись свидетели, которые вступились за Цивина и Дрожжину

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая сотрудница "Москонцерта" объяснила, что верит в честность Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина. Женщина уверена, что эти люди не могли никого обмануть.

Нашлись свидетели, которые вступились за Цивина и Дрожжину

Бывший администратор "Москонцерта" Нина Федорова уверяет, что супругов подставили подлые и злые завистники.

"Сейчас все обсуждают конфликт Михаила Цивина и его жены Натальи Дрожжиной с семьей Алексея Баталова. А я свидетель того, как Наташа благородно помогала нищим актерам. И как они могли в такое вляпаться с Баталовыми?! Уверена, кто-то их подставил, позавидовав успеху. Вот в результате и настроили вдову народного артиста Гитану против них. А они же дочь Баталова, инвалида с детства, в Венецию возили. На инвалидной коляске ее там катали по музеям. Попробуйте сами те, кто их ругает!" — рассказала Фёдорова "Экспресс газете",

Женщина отметила, что благородные супруги могут спастись от людской клеветы во Франции. Там в их квартире одно время гостил режиссер Александр Митта. В их жилье он писал сценарий.

Экс-сотрудница "Москонцерта" укорила режиссёра за неблагодарность, так как он не вступился за своих благодетелей во время скандала.

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ЦИВИН И ДРОЖЖИНА! ОШИБКА В ДЕЙСТВИЯХ! МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ!
Автор: Елена Былкина
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