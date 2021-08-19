Режиссёр Анатолий Демидов рассказал о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая больна раком мозга.
Анастасия Заворотнюк предпочитает держать в секрете всё, что касается её здоровья. При этом иногда актриса, которая периодически отправляется на лечение в передовые клиники и институты, попадает в поле зрения соседей и других людей.
По словам Демидова, артистку видел его знакомый.
"Много времени проводит во дворе на свежем воздухе, в коляске. Мой знакомый совсем недавно видел Настю. Говорит, что она не стала с ним общаться, но поздоровалась, улыбнулась. Была в хорошем настроении", — цитирует Демидова Woman.ru.
Летом 2019 года в СМИ впервые просочилась информация о том, что у актрисы диагностировали опухоль мозга (глиобластому).
Официально эти сведения никто не подтверждал, однако по некоторой косвенной информации именно онкология мозга заставила актрису исчезнуть из публичного пространства.
Диагноз Заворотнюк прозвучал в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.
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