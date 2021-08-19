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Онкобольная Крючкова готовится к своим похоронам

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В 2015 году у звезды фильма "Большая перемена" Светланы Крючковой нашли злокачественную опухоль размером 15 сантиметров. Женщина приготовилась к самому худшему, однако пока ей удаётся жить со своим страшным диагнозом.

Онкобольная Крючкова готовится к своим похоронам

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова перенесла несколько химиотерапий. Ей прописали гормональные препараты.

Сейчас состояние артистки нормализовалось, однако Светлана Николаевна понимает, что тяжело больна. Это осознание заставило её подготовиться к собственным похоронам.

71-летняя актриса уже позаботилась о своём завещании, так как не хочет, чтобы родственники переругались после её смерти из-за наследства.

"У меня нет бриллиантов от поклонников, я всё заработала сама и хотела, чтобы это досталось детям", — цитирует слова знаменитой актрисы "Комсомольская правда".

Крючкова уже выбрала себе похоронное платье.

"Лично от тебя ничего не зависит. Я написала письмо, в котором подробно рассказала, как должны вести себя близкие в случае моей смерти. Я запретила детям плакать", — объяснила Светлана Николаевна.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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