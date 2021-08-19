Онкобольная Крючкова готовится к своим похоронам

В 2015 году у звезды фильма "Большая перемена" Светланы Крючковой нашли злокачественную опухоль размером 15 сантиметров. Женщина приготовилась к самому худшему, однако пока ей удаётся жить со своим страшным диагнозом.

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова перенесла несколько химиотерапий. Ей прописали гормональные препараты.

Сейчас состояние артистки нормализовалось, однако Светлана Николаевна понимает, что тяжело больна. Это осознание заставило её подготовиться к собственным похоронам.

71-летняя актриса уже позаботилась о своём завещании, так как не хочет, чтобы родственники переругались после её смерти из-за наследства.

"У меня нет бриллиантов от поклонников, я всё заработала сама и хотела, чтобы это досталось детям", — цитирует слова знаменитой актрисы "Комсомольская правда".

Крючкова уже выбрала себе похоронное платье.

"Лично от тебя ничего не зависит. Я написала письмо, в котором подробно рассказала, как должны вести себя близкие в случае моей смерти. Я запретила детям плакать", — объяснила Светлана Николаевна.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.