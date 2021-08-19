Идрак Мирзализаде отсидел десять суток за русофобскую шутку

Комика Идрак Мирзализаде ранее приговорили к 10 суткам административного ареста. Поводом для наказания стала острота юмориста "о любви русских к фекалиям". Журналисты окружили стендапера, однако разговор комика с представителя СМИ не заладился.

9 августа комик Идрак Мирзализаде был взят под стражу. Напрасно в суде юморист объяснял, что его монолог со цены был направлен против ксенофобии.

Судебные органы увидели в речи юмориста "признаки унижения группы лиц по национальному признаку" и "признаки пропаганды неполноценности русских".

Таким образом представитель малой народности оскорбил целую огромную нацию.

"Я Идрак, я талыш по национальности, я шиит по религии. Все что меня определяет, подчеркивается красным в ворде. Как будто я вообще не должен был быть", — шутил на одном из своих выступлений юморист.

Журналисты интересовались у отсидевшего комика, как он провёл эти десять суток ареста. его спрашивали о условии содержания, кормёжке и других вещах.

Диалог с представителями СМИ строился таким образом.

"- Вы с какого телеканала?

— Москва 24

— Все, до свидания", — сказал Идрак и закрыл перед корреспондентами окно автомобиля, в котором сидел.

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