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Скончался знаменитый мультипликатор Евгений Михельсон

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

После тяжелой продолжительной болезни на 82-м году жизни скончался художник и режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон.

Скончался знаменитый мультипликатор Евгений Михельсон

"Умер Евгений Иванович Михельсон, замечательный художник, талантливый режиссер анимационных фильмов, светлый человек. Его обаятельные, с мягким юмором ленты всегда пользовались успехом, их с удовольствием смотрели и дети, и взрослые", — сообщает в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

Евгений Иванович руководил объединением мультипликационных фильмов в Туркмении. За это ему присвоили звание заслуженного деятеля Туркменистана. После распада СССР он вместе с семьей переехал в Россию, где продолжил выдающуюся карьеру.

"Память о Михельсоне — добром, интеллигентном, яркого творческого дарования художнике — надолго сохранится в его фильмах и нежных пастельных картинах", — отметили в ведомстве.

Михельсон снял более двадцати мультипликационных фильмов. Среди них: "Худайберды и дэв", "Яртыгулак и лентяи", "Крылатый ослик", "Чурек и малыш", "Огник" и "Бездомный Конгурджа".

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Крылатый ослик - Turkmen multfilm
Автор: Елена Былкина
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