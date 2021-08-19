Цискаридзе в компании шестерых красавцев мужчин искупался в море

Экс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе опубликовал в своём Instagram-аккаунте завораживающие кадры. На видео статные артисты балета, взявшись за руку, красиво вышли из моря. В центре компании находился сам прославленный танцор. Затем красавцы устроили неистовые пляски на морском побережье.

Спортивные, подтянутые и изящные парни показали целое представление на пляже. Они синхронно садились на шпагат, водили головокружительные хороводы, делали кувырки и кульбиты.

"Продолжаю делиться с Вами солнечно-морскими моментами каникул Николаевского отряда. Вот такие у нас "гастроли артистов в летние месяцы", — написал Цискаридзе в своём Instagram под видео.

Звезда отечественного балета сравнил своё импровизированное шоу на море с о строками из произведения А. С. Пушкина.⠀

"В чешуе, как жар горя, Шесть моих богатыря, Все красавцы удалые, Великаны молодые, "Черномор" прийти не смог, с ними лучший ПЕДАГОГ", — перефразировал слова классика танцор.

Подписчики Цискаридзе были очарованы зрелищным представлением.

"Такое количество Аполлонов одновременно это конечно восхищает"; "Брависсимо! Теперь я видел всё", — пишут в Сети по постом танцора.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.