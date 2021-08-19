Максим Галкин всё делает для того, чтобы его наследники не росли белоручками. Супруг Аллы Пугачёвой приобщает детей к труду на огороде и в своём особняке. На это раз шоумен показал, с какой выдумкой и креативом Гарри подошёл к делу очистки внешней стороны стеклянного балкона.
Похоже, что в звёздной семье произошло разделение в вопросе воспитания детей. Героями роликов Галкина чаще всего становится его сын Гарри. Лиза, вероятно, больше занимается с Аллой Борисовной. Девочка активно осваивает музыкальные инструменты и увлекается танцевальной импровизацией под руководством знаменитой мамы.
Гарри, наоборот, воспитывается как настоящий мужчина. Мальчик ходит в строительный магазин за саморезами и со всей серьёзностью подходит к решению хозяйственных вопросов.
В новом видео, которое Максим опубликовал в разделе сторис своего Instagram-аккаунта, юморист показывает, как трудится его сын.
Гарри старательно мыл бортики стеклянного балкона. Мальчик придумал, как очистить от пыли внешнюю сторону балкона. Ребёнок взял метлу и с помощью салфеток старательно протирал поверхность лоджии снаружи.
Это было непростой задачей, так как салфетка периодически падала, срываясь с метлы.
Галкин заволновался, глядя на то, что салфетки исчезают где-то в выступающих частях балкона, однако мальчик легко извлёк мусор из выступа.
Интернет пользователи, увидев ребёнка а с метлой в руках, сравнили Гарри с его знаменитым литературным тёзкой — Гарри Поттером.
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