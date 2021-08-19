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Гарри Поттер: Галкин показал видео сына с метлой на балконе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Максим Галкин всё делает для того, чтобы его наследники не росли белоручками. Супруг Аллы Пугачёвой приобщает детей к труду на огороде и в своём особняке. На это раз шоумен показал, с какой выдумкой и креативом Гарри подошёл к делу очистки внешней стороны стеклянного балкона.

Гарри Галкин
Гарри Галкин

Похоже, что в звёздной семье произошло разделение в вопросе воспитания детей. Героями роликов Галкина чаще всего становится его сын Гарри. Лиза, вероятно, больше занимается с Аллой Борисовной. Девочка активно осваивает музыкальные инструменты и увлекается танцевальной импровизацией под руководством знаменитой мамы.

Гарри, наоборот, воспитывается как настоящий мужчина. Мальчик ходит в строительный магазин за саморезами и со всей серьёзностью подходит к решению хозяйственных вопросов.

В новом видео, которое Максим опубликовал в разделе сторис своего Instagram-аккаунта, юморист показывает, как трудится его сын.

Гарри старательно мыл бортики стеклянного балкона. Мальчик придумал, как очистить от пыли внешнюю сторону балкона. Ребёнок взял метлу и с помощью салфеток старательно протирал поверхность лоджии снаружи.

Это было непростой задачей, так как салфетка периодически падала, срываясь с метлы.

Галкин заволновался, глядя на то, что салфетки исчезают где-то в выступающих частях балкона, однако мальчик легко извлёк мусор из выступа.

Интернет пользователи, увидев ребёнка а с метлой в руках, сравнили Гарри с его знаменитым литературным тёзкой — Гарри Поттером.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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