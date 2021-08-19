Безруков объяснил свои нападки в адрес Ольги Бузовой

Ранее звезда "Бригады" Сергей Безруков нелестно отозвался о деятельности МХАТа. Артист обратил внимание на то, что в прославленном театре происходят не самые хорошие вещи. Публика решила, что Безруков намекает на дебют Ольги Бузовой, сыгравшей в постановке МХАТа "Чудесный грузин" одну из центральных ролей.

Слова Безрукова, который в своей речи вспоминал основателя МХАТа Станиславского, восприняли именно в контексте приглашения в театр Ольги Бузовой.

"Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой смотрит на нашу "Фабрику". Наверное, говорит: "Хоть эти не подкачали", — говорил артист на одном из фестивалей.

Ольгу Бузову слова Безрукова расстроили. Она не ожидала услышать от артиста такие обидные нападки.

Сергей Витальевич, однако, объяснил, что он говорил не об Ольге Бузовой, а неодобрительно отозвался о политике руководства театра.

"Мои претензии были даже не к исполнительнице (я не упоминал ее фамилии), а к руководству театра, которое даже не скрывало, что таким образом решило хайпануть. Но это происходит не на какой-нибудь экспериментальной сцене, а в Академическом Художественном театре — вот в чем проблема", — цитирует Безрукова "Московский комсомолец".

Безруков отметил, что иногда и непрофессионалы хорошо играют. В качестве положительного примера он назвал игру Сергея Бодрова и Оксаны Акиньшиной.

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