Борис Краснов лежит в хосписе с "ковидом" после двух инсультов

Состояние художника-сценографа Бориса Краснова вызывает опасения. Мужчина ранее перенёс два инсульта. На фоне серьёзных проблем с мозговым кровообращением Краснов заразился коронавирусом.

Как сообщает телеграм-канал Mash, любимый художник-постановщик Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова находится в тяжёлом состоянии.

Десять лет назад Краснова задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы. После этого инцидента у художника случился инсульт.

Краснову сделали операцию на головном мозге. Он лечился в Швейцарии и в лучших европейских клиниках. Тогда Краснова оправдали, не найдя в его действиях состава преступления.

Недавно 60-летнему Борису Краснову поставили диагноз "ковид", после чего у него вновь случился инсульт.

По данным Mash, у Краснова парализована правая сторона тела и сильно поражён мозг.

Из Боткинской больницы художника перевели в частный хоспис. Прогнозы медиков — самые пессимистичные.

Борис Краснов — известная в среде шоу-бизнеса личность. Он работал художником-сценографом дизайнером, продюсером, сотрудничая с самыми заметными звёздами российской эстрады. Он работал также с зарубежным артистами и группами — Элтоном Джоном, Deep Purple, Modern Talking и др.

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