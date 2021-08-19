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Собчак отчитала тех, кто "обливает помоями" скандальный памятник в центре Москвы

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Ранее Максим Галкин возмутился по поводу установки на Болотной набережной в центре столицы скульптуры под названием "Большая глина №4". Шоумен называл арт-объект "стопкой дерьма". Ксения Собчак и её бывший супруг Максим Виторган пристыдили тех, кто не в силах увидеть прекрасное в произведении современного искусства. Собчак даже припомнила юмористу его вычурный замок в деревне Грязь.

Собчак отчитала тех, кто "обливает помоями" скандальный памятник в центре Москвы

Подписчики Максима Галкина очень живо отреагировали на его возмущения по поводу спорного арт-объекта, который появился в середине августа в центре столицы. Большинство граждан разделили негодования супруга Примадонны. Присоединился к недовольству и Стас Садальский.

Спустя время, однако, прогрессивная часть общества укорила критиков творения швейцарского скульптора Урса Фишера.

В частности, Ксения Собчак заступилась за новое искусство, обвинив любителей архаики в том, что у них дремучее сознание.

"Им памятник дедушке Крылову на Патриках или картины Шилова всегда будет нравиться больше, чем вот эта вот классная крутая штука. Вензеля на гипсокартоне, французский замок в русской деревне, шутки про тёщу, голубой огонёк с оливье и вот это вот всё", — написала Собчак в своём микроблоге.

В этих словах публика увидела намёк на Максима Галкина, который первый обратил внимание общественности на спорный памятник. Именно супруг Аллы Пугачёвой построил замок во французском стиле в деревне Грязь.

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Автор: Елена Былкина
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