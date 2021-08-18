Поклонники экс-солистки группы "ВИА Гра" Веры Брежневой получили возможность изучить каждый изгиб красивого тела исполнительницы хита "Я знаю пароль".
При этом певица соблюла приличия и не оголилась.
Обворожительная артистка прибегла к старому приёму, который неизменно будоражит аудиторию. Артистка сфотографировалась в комбинезоне, который можно назвать "второй кожей".
Одеяние без швов так плотно облегает тело, что создаётся "голый эффект".
Вера Брежнева облачилась в экстремальный наряд в подробностях показав совершенство своей фигуры. На комбинезоне Веры, который сливался с её телом, были изображены таинственные письмена, которые можно было принять за татуировки.
"А внутри соленая, словно кровь…", — подписала певица горячую фотосессию.
Поклонников Веры снимки не оставили равнодушными.
"Вера приезжай в Одессу и желательно в этом же костюме, чтоб мы могли нормально все перечитать";
"Одно лицо, но какие четыре разные эмоции: эйфория, тайна, желание и воплощение. Примерно так — вам решать, где какая!";
"Стану я невидима, как радиоволна", — комментировали фотографии Брежневой фолловеры.
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