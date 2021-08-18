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Брежнева сфотографировалась в комбинезоне "вторая кожа"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Поклонники экс-солистки группы "ВИА Гра" Веры Брежневой получили возможность изучить каждый изгиб красивого тела исполнительницы хита "Я знаю пароль".

Вера Брежнева
Вера Брежнева

При этом певица соблюла приличия и не оголилась.

Обворожительная артистка прибегла к старому приёму, который неизменно будоражит аудиторию. Артистка сфотографировалась в комбинезоне, который можно назвать "второй кожей".

Одеяние без швов так плотно облегает тело, что создаётся "голый эффект".

Вера Брежнева облачилась в экстремальный наряд в подробностях показав совершенство своей фигуры. На комбинезоне Веры, который сливался с её телом, были изображены таинственные письмена, которые можно было принять за татуировки.

"А внутри соленая, словно кровь…", — подписала певица горячую фотосессию.

Поклонников Веры снимки не оставили равнодушными.

"Вера приезжай в Одессу и желательно в этом же костюме, чтоб мы могли нормально все перечитать";

"Одно лицо, но какие четыре разные эмоции: эйфория, тайна, желание и воплощение. Примерно так — вам решать, где какая!";

"Стану я невидима, как радиоволна", — комментировали фотографии Брежневой фолловеры.

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Автор: Елена Былкина
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