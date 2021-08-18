Пугачёва выставила на всеобщее обозрение свои морщины

В Instagram-аккаунте Примадонны нечасто появляются посты, однако сегодня Алла Борисовна напомнила о себе подписчикам. Пугачёва крупным планом опубликовала своё лицо, заявив, что не стыдится своих морщин.

Алла Пугачёва

В личном блоге народной артистки СССР почти три миллиона подписчиков, однако всю активность в сетевом пространстве взял на себя её супруг — Максим Галкин. Именно он иногда показывает, как выглядит Алла Борисовна.

Публика неизменно восхищается Примадонной, отмечая, что она в последнее время выглядит свежо и моложаво.

Многие подозревают, что Пугачёва, чтобы вернуть молодость, прибегла к услугам пластических хирургов, однако поклонники певицы уверены, что цветёт и хорошеет артистка от того, что счастлива. Это в своём посте подтверждает сама Примадонна

"Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются. NO PROBLEM!!!" — пишет исполнительница хита "Миллион алых роз".

Публика горячо поддержала маститую артистку, осыпав Аллу Борисовну комплиментами.

"У таланта свет не иссякает! Люблю всем сердцем!" — написала под постом певицы Эвелина Блёданс.

Присоединились к словам восхищения и простые поклонники артистки.

"Красивая солнечная улыбка, всё остальное теряется и не важно"; "Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья у Вас, дорогая Алла Борисовна!" — комментировали снимок в Сети.

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