В Instagram-аккаунте Примадонны нечасто появляются посты, однако сегодня Алла Борисовна напомнила о себе подписчикам. Пугачёва крупным планом опубликовала своё лицо, заявив, что не стыдится своих морщин.
В личном блоге народной артистки СССР почти три миллиона подписчиков, однако всю активность в сетевом пространстве взял на себя её супруг — Максим Галкин. Именно он иногда показывает, как выглядит Алла Борисовна.
Публика неизменно восхищается Примадонной, отмечая, что она в последнее время выглядит свежо и моложаво.
Многие подозревают, что Пугачёва, чтобы вернуть молодость, прибегла к услугам пластических хирургов, однако поклонники певицы уверены, что цветёт и хорошеет артистка от того, что счастлива. Это в своём посте подтверждает сама Примадонна
"Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются. NO PROBLEM!!!" — пишет исполнительница хита "Миллион алых роз".
Публика горячо поддержала маститую артистку, осыпав Аллу Борисовну комплиментами.
"У таланта свет не иссякает! Люблю всем сердцем!" — написала под постом певицы Эвелина Блёданс.
Присоединились к словам восхищения и простые поклонники артистки.
"Красивая солнечная улыбка, всё остальное теряется и не важно";
"Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья у Вас, дорогая Алла Борисовна!" — комментировали снимок в Сети.
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