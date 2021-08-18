Екатерина Климова напугала фанатов изуродованным лицом

Звезда сериала "Бедная Настя" Екатерина Климова шокировала поклонников своим внешним видом. Актриса предстала перед публикой с таким лицом, будто её сильно били.

В своём Instagram-аккаунте артистка опубликовала серию снимков. Сначала интернет-аудитория восприняла фотографии как позитивный контент.

Климова на снимках запечатлена в деревенском антураже — на сеновале, рядом с верёвкой для просушки белья. Лицо актрисы закрывали волосы. На последнем снимке артистка, однако, показала себя во всей красе.

Екатерина продемонстрировало разодранное лицо. Столь кровавые шрамы могли остаться от избиения или от нападения дикого зверя.

Публика, однако, понимает, что в актёрской профессии присутствует такое понятие, как грим. Таким образом актриса сообщила о скором окончании работы над новым фильмом.

""Вкус мести". Осталось 4 дня до конца съёмок, а я уже скучаю по нашему лету", — написала под необычной фотосессесией Климова.

Подписчики активно комментировали пост актрисы.

"Красная Шапочка, которая Серого Волка ушатала"; "Кошку искупать пытались?; "Бедная девочка!! Наши хоть победили?" — комментировали снимок фолловеры.

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