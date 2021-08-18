EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт рассказал, как восстановить экономику Афганистана без криминала
Меркель и Путин обсудят ситуацию в Афганистане
Гражданин России покинул Афганистан на самолёте Казахстана
Володин о распаде СССР: "Предательство интересов народа и государства"
"Победителей не судят": японцы признали, что пора забыть о Южных Курилах
Киев хочет сделать из Донбасса "украинский Китай"
Die Welt: США теряют энергетическое господство
Проклова объяснила, как заработала на шикарный особняк в Сочи
Эксперт: оставленная США в Афганистане военная техника неинтересна России

Выздоровление МакSим закончилось травлей и громким скандалом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Публика настолько привыкла к тому, что знаменитости, попавшие в реанимацию и подключённые к аппарату ИВЛ, отправляются из больницы прямиком на кладбище, что чудесное спасение певицы МакSим вызвало у многих недоверие. Исполнительницу хита "Знаешь ли ты" обвинили в желании пропиариться за счёт своей болезни.

Выздоровление МакSим закончилось травлей и громким скандалом

Аудитория действительно готовилась к самому худшему сценарию развития событий. На телевизионных ток-шоу открыто заявляли, что Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) разделит судьбу Жанны Фриске и Юлии Началовой, ушедших из жизни в рассвете сил.

Обстановка вокруг МакSим ежедневно нагнеталась. До последнего в СМИ попадали новости об ухудшении состояния артистки.

Вести о внезапном выздоровлении раздосадовали любителей громких сенсаций. Менее успешные коллеги по цеху Абросимовой в открытую заявили, что не верят в её "воскресение".

Экс-солистка группы "Стрелки" Юлия Беретта разместила на своей странице в Instagram видео, в котором высмеивает ажиотаж, вызванный болезнью и выздоровлением певицы.

Беретта уверена, что вся эта ситуация с болезнью — хорошо продуманный PR-ход.

"Как же тошнит от этой МакSим! Как надоел этот пиар, казалось бы, достойной певицы на здоровье! Ну сошла ты с дистанции, ну потеряла что-то, упустила, ведь время бежит и тренды меняются… Но вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с ее отсутствием. Когда многие реально становятся жертвами эпидемии и умирают по-настоящему, пиар на своем здоровье — дешевый и грязный. Это отвратительно", — цитирует Беретту Дни. ру.

У большинства публики истинность болезни Абросимовой сомнений не вызывает, так как на тему её выздоровления высказывались уважаемые медики, в том числе гавврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ПЕВИЦА МакSим ОБМАНУЛА ВСЕХ
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
"Болтливая" биометрия: почему платить картой безопасней
Журналистка Елена Вавина опровергла "своё" интервью с Алексеем Навальным
Сбежавший президент Афганистана украл из казны 169 млн долларов
Екатерина Климова напугала фанатов изуродованным лицом
Меркель и Путин обсудят ситуацию в Афганистане
Эксперт рассказал, как восстановить экономику Афганистана без криминала
Руслан Хасбулатов о ГКЧП: "Путчисты" проявили мужество"
Гражданин России покинул Афганистан на самолёте Казахстана
Володин о распаде СССР: "Предательство интересов народа и государства"
Выздоровление МакSим закончилось травлей и громким скандалом
Популярное
Общество
Эпидемиолог призвал срочно отказаться от вакцинации

Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.

Эпидемиолог призвал срочно отказаться от вакцинации
Цинзерлинг: "Главная тайна коронавируса — почему люди выздоравливают"
Здоровье
Цинзерлинг: "Главная тайна коронавируса — почему люди выздоравливают"
Мир. Новости мира
"Талибан"* дал первую пресс-конференцию после захвата Афганистана
Новости Белоруссии
Протасевич запустил медиа SPRAVA, где рассказал о списке "раскаявшихся"
Игорь Буккер "Болтливая" биометрия: почему платить картой безопасней Игорь Буккер Александр Артамонов Разведка Запада стучится в российские границы Александр Артамонов Бахтиёр Эргашев В Афганистане кишлак снова победил город: чем это аукнется всей Центральной Азии? Бахтиёр Эргашев
Мир. Новости мира
Ашраф Гани, убегая, прихватил столько денег, что они не влезли в вертолёт
Мир. Новости мира
На бывшей американской базе в Кабуле остались украинские и грузинские военные
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Мир. Новости мира
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников