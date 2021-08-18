Выздоровление МакSим закончилось травлей и громким скандалом

Публика настолько привыкла к тому, что знаменитости, попавшие в реанимацию и подключённые к аппарату ИВЛ, отправляются из больницы прямиком на кладбище, что чудесное спасение певицы МакSим вызвало у многих недоверие. Исполнительницу хита "Знаешь ли ты" обвинили в желании пропиариться за счёт своей болезни.

Аудитория действительно готовилась к самому худшему сценарию развития событий. На телевизионных ток-шоу открыто заявляли, что Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) разделит судьбу Жанны Фриске и Юлии Началовой, ушедших из жизни в рассвете сил.

Обстановка вокруг МакSим ежедневно нагнеталась. До последнего в СМИ попадали новости об ухудшении состояния артистки.

Вести о внезапном выздоровлении раздосадовали любителей громких сенсаций. Менее успешные коллеги по цеху Абросимовой в открытую заявили, что не верят в её "воскресение".

Экс-солистка группы "Стрелки" Юлия Беретта разместила на своей странице в Instagram видео, в котором высмеивает ажиотаж, вызванный болезнью и выздоровлением певицы.

Беретта уверена, что вся эта ситуация с болезнью — хорошо продуманный PR-ход.

"Как же тошнит от этой МакSим! Как надоел этот пиар, казалось бы, достойной певицы на здоровье! Ну сошла ты с дистанции, ну потеряла что-то, упустила, ведь время бежит и тренды меняются… Но вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с ее отсутствием. Когда многие реально становятся жертвами эпидемии и умирают по-настоящему, пиар на своем здоровье — дешевый и грязный. Это отвратительно", — цитирует Беретту Дни. ру.

У большинства публики истинность болезни Абросимовой сомнений не вызывает, так как на тему её выздоровления высказывались уважаемые медики, в том числе гавврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

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