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Спектакль о казанском стрелке не покажут в театре Российской армии

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ранее публика была шокирована сообщением о том, что в Центральном академическом театре Российской армии решили поставить спектакль, рассказывающий историю стрелка Ильназа Галявиева, убившего в казанской гимназии девять человек.

Спектакль о казанском стрелке не покажут в театре Российской армии

Сообщение о том, что в постановке якобы романтизируют поступок Ильназа Галявиева, в театре опровергли. Параллелей между Раскольковым и Галявиевым, по уверениям пресс-службы, никто не проводил.

Более того, задумка не была воплощена в жизнь и осталась только в форме экспериментального эскиза.

Шумиха поднялась из-за того, что среди постановок мастерской молодой режиссуры "Достоевский рядом" появился проект "Преступление и наказание" Александра Плотникова, в котором героем стал Ильназ Гилявиев, получивший печальную известность в связи с трагическими событиями в Казани.

Помимо этого спектакля, молодые творцы презентовали также шесть эскизов спектаклей молодых режиссёров — "Униженные и оскорбленные" Артура Мафенбайера, "Бобок" Сергея Тонышева, "Неточка Незванова" Ирины Васильевой, "Бесы" Григория Быстрицкого и "22.12.1849" Филиппа Виноградова.

Администрация Центрального академического театра Российской Армии не прияла проект Плотникова к реализации, поэтому спектакль "Преступление и наказание", показанный в рамках мастерской молодой режиссуры, не увидит большой сцены.

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Автор: Елена Былкина
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