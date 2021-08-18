Актриса Елена Проклова, которая недавно спровоцировала грандиозный скандал, приобрела на черноморском побережье четыре однокомнатные квартиры и переоборудовала их в роскошные апартаменты.
Стоимость недвижимости заслуженной артистки РСФСР оценивается в 30 миллионов рублей. Артистка постаралась, чтобы в отделке её жилища присутствовали только натуральные материалы — дерево и камень. Она обратилась к услугам дизайнеров, которые сказочно преобразили её жильё в курортном городе.
Общая площадь квартиры звезды в центре Сочи составляет 120 квадратных метров.
В просторном жилье есть столовая, совмещенная с гостиной, две спальни — Прокловой и её дочери, сауна, джакузи и стол для массажа.
Как сообщает "Комсомольская правда", актриса объяснила, что купила недвижимость за 15 миллионов рублей. Знаменитости пришлось копить на квартиру мечты три года. Теперь её недвижимость в два раза выросла в цене и составляет 30 миллионов рублей.
На этом звезда не намерена останавливаться. В её планах постройка в Сочи особняка с бассейном и сауной
Ранее актрису обвиняли в попытках заработать на скандале. Елена Игоревна рассказала о харассменте со стороны одного очень известного актёра. Она заявила о том, что стала жертвой приставаний своего партнёра по съёмкам в 15-летнем возрасте.
Публика почему-то решила, что речь в рассказе Прокловой идёт об Олеге Табакове. Коллеги осудили актрису за то, что она рассказывает историю спустя пол-века после событий, очерняя тем самым имя легендарного артиста.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.