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Проклова объяснила, как заработала на шикарный особняк в Сочи

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Елена Проклова, которая недавно спровоцировала грандиозный скандал, приобрела на черноморском побережье четыре однокомнатные квартиры и переоборудовала их в роскошные апартаменты.

Проклова объяснила, как заработала на шикарный особняк в Сочи

Стоимость недвижимости заслуженной артистки РСФСР оценивается в 30 миллионов рублей. Артистка постаралась, чтобы в отделке её жилища присутствовали только натуральные материалы — дерево и камень. Она обратилась к услугам дизайнеров, которые сказочно преобразили её жильё в курортном городе.

Общая площадь квартиры звезды в центре Сочи составляет 120 квадратных метров.

В просторном жилье есть столовая, совмещенная с гостиной, две спальни — Прокловой и её дочери, сауна, джакузи и стол для массажа.

Как сообщает "Комсомольская правда", актриса объяснила, что купила недвижимость за 15 миллионов рублей. Знаменитости пришлось копить на квартиру мечты три года. Теперь её недвижимость в два раза выросла в цене и составляет 30 миллионов рублей.

На этом звезда не намерена останавливаться. В её планах постройка в Сочи особняка с бассейном и сауной

Ранее актрису обвиняли в попытках заработать на скандале. Елена Игоревна рассказала о харассменте со стороны одного очень известного актёра. Она заявила о том, что стала жертвой приставаний своего партнёра по съёмкам в 15-летнем возрасте.

Публика почему-то решила, что речь в рассказе Прокловой идёт об Олеге Табакове. Коллеги осудили актрису за то, что она рассказывает историю спустя пол-века после событий, очерняя тем самым имя легендарного артиста.

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Елена Проклова осталась без квартиры
Автор: Елена Былкина
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